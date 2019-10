Itati Cantoral abandonó telenovela por acoso sexual

Itatí Cantoral es uno de los rostros más reconocidos de las producciones mexicanas y cuenta con más de 30 años de trayectoria artística. Sin embargo, estas credenciales no fueron impedimento para que la actriz fuera víctima de acoso sexual por parte de un compañero de trabajo.

Durante la conferencia de prensa para promocionar su nueva obra “Testosterona”, Itatí Cantoral confesó que tuvo que renunciar a una telenovela en plena grabación porque un compañero suyo le pedía que se desnude.

La recordada “Soraya Montenegro” evitó da detalles sobre la identidad del sujeto pero contó muy mortificada que esta situación la obligó a abandonar el proyecto.

Itatí Cantoral

“Yo tuve que dejar una telenovela por uno, ya firmado el contrato, grabando y todo (…)”, explicó la intérprete de 44 años.

“Hasta que llegó un momento en que dije ‘si este hombre me sigue faltando al respeto en frente de todos mis compañeros, me voy’ porque pedía que me desnudara”, detalló.

La protagonista de “Hasta que el dinero nos separe” explicó que no denunció el caso en su momento porque le pidieron discreción, “Me pidieron que guardara silencio y cortaron el proyecto”, agregó Itatí Cantoral.

Itatí Cantoral

Además, la también protagonista de “Silvia frente a ti” reconoció que ha vivido pasajes duros a lo largo de su carrera y que la vida le ha enseñado a poner límites, “Eso a la gente puede causarle incomodidad, pero si quieres sobrevivir como profesionista en este mundo tienes que tener la fuerza para hacerlo, eso no quiere decir que odie a los hombres”, aseguró.