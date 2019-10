Guillermo del Toro: la historia de cómo reveló el divorcio con su exesposa

Guillermo del Toro anunció oficialmente su divorcio con Lorenza Newton en marzo de 2018, con quien llevaba más de 20 años de matrimonio. El director mexicano tuvo que revelarlo debido a los duros cuestionamientos de la prensa por aparecer públicamente con una mujer que no era su esposa.

Sucedió durante la entrega de los Premios Oscar del mismo año, donde el cineasta llegó del brazo de la guionista canadiense Kim Morgan, desatando los rumores de una posible infidelidad.

Entonces, el creador de “The shape of water” se refirió a su ruptura: “Nos separamos en febrero y nos divorciamos en septiembre (de 2017), pero hasta ahora lo sabía muy poca gente”, declaró en ese entonces al diario mexicano Reforma a través de una conversación telefónica.

Guillermo del Toro anunció su separación de Lorenza Newton en marzo de 2018. Foto: Getty

Sobre la misteriosa acompañante, indicó que es solo su amiga y que la conoció después de separarse de Newton. “Kim trabaja conmigo, tenemos una buena amistad. Por si aparece alguna noticia, aclaremos que yo me separé en febrero. Empecé a trabajar con ella a finales del pasado verano”, explicó Del Toro sobre su proceso de divorcio.

Kim Morgan es guionista, escritora y periodista y, según medios internacionales, conoció al director en los trabajos de Nightmare Alley, cinta dramática del director próxima a estrenarse.

La historia del creador de ‘El laberinto del fauno’ y Newton se remota a cuando estudiaban juntos en la preparatoria del Instituto de Ciencias de Guadalajara de México. Fruto del largo matrimonio de 20 años, tuvieron dos hijas, de nombres Marisa y Mariana.

Lorenza Newton es directora de arte y veterinaria. Siempre acompañaba a su pareja en las presentaciones de sus películas y daban muestras de un cariño mutuo. Así lo reflejaban en cada aparición en público.

Como se recuerda, Del Toro, de 54 años, recibió dos premios Oscar por la película "The shape of water” como mejor director y mejor película. Durante su discurso al recibir las estatuillas, sorprendió que no mencionara a su exesposa y sí a Morgan.