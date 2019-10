Vanessa Terkes se pronuncia tras ser captada besando apasionadamente a empresario

Luego de que el programa “Válgame Dios” mostrara imágenes donde Vanessa Terkes aparecía besando a un empresario pese a que continúa casada con George Forsyth, la actriz peruana se pronunció al respecto.

Al enterarse de este polémico tema, las cámaras de “América Espectáculos” se contactaron inmediatamente con la artista y esta no tuvo más opción que revelar en qué situación se encuentra realmente.

Vanessa Terkes le canta al desamor

“Estoy trabajando. Estoy bien. No (estoy incómoda), estoy bien”, aseguró, un tanto esquiva, para no ahondar en el tema.

De esta forma, la actriz deja en claro que está completamente enfocada en su trabajo, tranquila y disfrutando de su vida.

Recordemos que, a fines de mayo pasado, Vanessa Terkes anunció el fin de su romance con George Forsyth.

Solo unos días después, se produjo un escándalo mediático luego de que la actriz denunciara al actual alcalde de La Victoria por violencia psicológica.

Roberto Martínez habla sobre beso de Vanessa Terkes con empresario

El exfutbolista Roberto Martínez si se animó a hablar acerca del ‘ampay’ en el que su expareja, la actriz Vanessa Terkes aparecía muy cariñosa con un empresario durante una reunión con amigos.

"No lo he visto. Voy a checkearlo. A ver si es el mismo que me enseñó en su video de la vez pasada”, comentó entre risas.

“Pero me parece bien, que bueno, y si se está divirtiendo, también, chévere, ¿por qué no?, si ella está prácticamente soltera, me parece genial. A parte, cualquier chico que se fije en Vane se va a ‘doblar’", añadió.

Vanessa Terkes aún cree en el amor

Vanessa Terkes fue entrevistada por el programa “En boca de todos”, donde le preguntaron si aún creía en el amor y esta fue su respuesta:

“¿Si sigo creyendo en el amor? Claro, estoy llena de amor. Ahorita ni siquiera me pasa por acá el tema de amor, miren mis ojeras, estoy ‘chambeando’ en todo lo que puedo”.