Ignacio Baladán sobre Parodi: “Su único talento es tener en su mano a Flavia Laos”

Pese a ser amigo de Patricio Parodi, Ignacio Baladán lanzó un fuerte comentario sobre el chico reality durante su visita al programa “En boca de todos”

Surgió cuando el doctor Tomás Ángulo aseguró que el pastelero siente envidia y admiración por Parodi. A lo que Ignacio Baladán cuestionó qué talento tenía su compañero.

"¿Cuál es su talento? ¿Cuál es su gracia? ¿Saben cuál es su único talento? Tener en la palma de su mano a Flavia Laos porque este cuerpito que ven acá, lo ayudó sino no lo conseguía", expresó.

Luego, aseguró que él fue el cupido de la pareja influencer. “Flavia yo sé que vos estás enamorada de Patricio... pero no me parece que tú me separes de mi amigo, de mi hermano, me siento solo”, señaló.