Luciana Fuster alarma a sus seguidores con su estado de salud

La chica reality Luciana Fuster generó gran preocupación entre sus seguidores en Instagram al dar a conocer que se encuentra mal de salud.

En sus Instagram Stories, la modelo publicó una serie de videos en los que reveló que no pudo participar en la última edición de “Esto es Guerra” debido a que no se sentía del todo bien, ya que un virus habría afectado su organismo.

“Estuve detrás de cámaras porque no sé qué me dio, un virus creo que me tuvo bastante mal (…) Estoy así desde la madrugada de ayer, algo que comí fuera de mi casa me cayó mal”, expresó.

Luciana Fuster dijo que lleva varios días asistiendo a la clínica por lo delicada que se encuentra y relató el procedimiento médico por el que viene siendo evaluada. “El primer día terminé con suero en la clínica, el segundo full medicinas y análisis y hoy de nuevo me han hecho análisis y unas medicinas a la vena”, precisó la expareja de Austin Palao en Instagram.

Sin embargo, hasta el momento, la modelo no ha revelado cuál es la enfermedad que le ha impedido realizar sus actividades diarias con normalidad. “Todavía no sé exactamente que tengo. Estoy súper debilucha, todo el rato me quiero echar, me quiero sentar, me siento cansada”, manifestó.

En otra publicación, la chica reality mostró el brazo izquierdo, donde le habían colocado un cateter para darle suero. “Un hincón más, más suero para seguir hidratándome”, escribió junto al corto video.

Luciana Fuster

Luciana Fuster agradece a sus fans

Luciana Fuster realizó una publicación en Instagram para agradecer los mensajes de sus seguidores, quienes se mostraron preocupados tras conocer que se encontraba mal de salud.

“A mal tiempo, buena cara. Amores, como sabrán por lo que les cuento en mis stories, estoy enfermísima. Así que paso por aquí para agradecerles una vez más por las buenas vibras y los mensajes de amor que me mandan . Los amo”, fueron las palabras de agradecimiento de la modelo.