Rodrigo González y su última foto con Sean Rico antes de confirmar su ruptura

Tras rumores de que Rodrigo González se había separado de Sean Rico, el propio conductor de televisión dejó entrever que ya no estaba con el publicista venezolano, tras cinco años de romance.

Antes de que hable de su situación sentimental en la entrevista que le hizo María Pía Copello para su canal de Youtube, el exconductor de “Válgame Dios” contó cómo es él cuando está en una relación.

"Soy entregado. Yo pienso que, si uno elige a una persona para caminar juntos, para ser compañeros de vida, es para eso... No vas a estar '¿y si mañana?', no. Si lo elegiste, el pollo viene con papas, así es la cosa", indicó en “Ya no ya”.

En otro momento, el amigo de Gigi Mitre dejó en claro que la decisión de concluir su relación con Sean Rico fue suya. “Siempre he sido blindado en mi vida con amor y las cosas que me pasan y me siguen pasando son todas decisiones propias (...) yo he decidido esto, lo otro y que quiero para mi vida”, señaló.

Rodrigo González, quien cumplió 40 años el pasado 2 de octubre, se dirigió a María Pía Copello y le dijo al estilo de Juan Gabriel: “Lo que se ve, no se pregunta”.

Tras las revelaciones del presentador de televisión, sus seguidores empezaron a enviarle mensajes de solidaridad en la última fotografía que tiene con Sean Rico en Instagram, publicada el pasado 6 de junio, día en el que cumplieron cinco años de romance.

peluchin

“No puedo creer eso”, “Ya no se siguen” y “Me dolió en mi cora, pero si tú estás bien nosotros también”; son algunos de los mensajes que le dedicaron a Rodrigo González.

Los mensajes de amor también aparecieron en la sección de comentarios del último video de Maria Pía Copello en Youtube. “Ro va a encontrar el amor y va a ser muy feliz porque lo merece”, “Rodri te amo con locura y pasión. Posdata: mi mamá dice que te extraña en los almuerzos” y “Sincero al 100 % te extrañamos”; indicaron otros usuarios de las redes sociales.