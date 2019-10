Luciano Castro sobre sus fotos íntimas: “Me da pena por mis hijos”

En las redes sociales, la circulación de las fotografías íntimas del actor Luciano Castro se han vuelto tendencia en las últimas horas. La filtración de sus imágenes han generado diversos comentarios sobre su figura; sin embargo, el intérprete parece lamentar la situación.

A través del programa radial El Espectador, Ángel de Brito, jurado de Bailando, anunció junto a las presentadoras Pía Shaw y Pilar Smith que es lo que sentía Luciano Castro con respecto a sus imágenes ‘desnudo’.

PUEDES VER: Filtran fotos íntimas de famoso actor argentino Luciano Castro

“Pude hablar con Luciano Castro, y charlamos sobre las fotos que se dieron a conocer en las redes. Le mandé las imágenes y me confirmó que era él”, dijo de Brito.

“Me dijo que no le importa que lo vean desnudo, pero que sentía mucha pena por sus hijos”, agregó el singular conductor, Ángel de Brito.

Se recuerda que el actor Luciano Castro es padre de Mateo, un joven de 17 años, fruto de su relación pasada. También, tiene dos pequeños más: Esperanza y Fausto, de su actual pareja Sabrina Rojas. Tras la difusión del 'desnudo’ de su esposo, la actriz mostró su apoyo, e incluso, tomó con humor el hecho en sus historias de Instagram.

A través del Instagram, su pareja dedicó un estado sobre las imágenes íntimas de su esposo.

Por otro lado, la expareja del actor, Elizabeth Vernaci se pronunció sobre la filtración de sus fotos íntimas. A pesar de estar enojada, ella manifestó que “Luciano calienta, y punto”.

Mientras tanto, su amigo y compañero, Humberto Tortonese, dijo que “Lo llegó a ver en su casa, pero no tan desnudo...”. Tras la insistencia en las preguntas, él prefirió dejar el tema ahí. "No vamos a hablar del tema. Tiene hijos, tiene dos chicos chiquitos que van al colegio. Listo, no se habla más del tema”

Elizabeth Vernaci y Luciano Castro.

¿Quién es Luciano Castro?

Luciano Castro es un intérprete argentino de 45 años. Ha actuado en diversas telenovelas como Lalola, Valientes, Sres. Papis, Los ricos no piden permiso, Las Estrellas, entre otras. Ganó en la categoría de ‘mejor actor protagonista de comedia’ en los premio Martín Fierro 2007 por su actuación en Lalola.

Luciano Castro, actor argentino de 45 años.

El reconocido actor argentino se suma a la lista de artistas que han sido víctimas de la viralización de sus fotografías íntimas como Silvina Escudero, Ivana Nadal, Gonzalo Valenzuela, entre otros.