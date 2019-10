José Luis Rodriguez sobre comportamiento de sus compatriotas en Perú: “Me duele en el alma"

José Luis Rodríguez ‘El Puma’ dedicó un espacio de su gira por Ecuador para hablar sobre la compleja situación que vienen enfrentando sus compatriotas venezolanos a causa de la migración a diversos países del continente.

El reconocido artista que hoy en día reside en Miami señaló que está al tanto del fenómeno de xenofobia que se ha dirigido en contra de los extranjeros que emigran con la esperanza de obtener una mejor calidad de vida por lo que solicitó que los países vecinos le abran las puertas: “Ahora, Venezuela necesita de los países amigos y hermanos”.

Para ‘El Puma’, quien vivió en carne propia lo que fue migrar a Guayaquil en su niñez por la dictadura que afrontaba Venezuela en aquel entonces, la situación que enfrentan sus compatriotas es algo que lo entristece mucho, es por ello que decidió dedicarle unas palabras.

“Dondequiera que estén es: pórtense bien, amen a la gente, a ecuatorianos, peruanos, chilenos, argentinos, españoles, sean respetuosos, cumplidos, profesionales, atentos, cariñosos”, declaró el cantante de 76 años para la agencia EFE.

En esta línea, José Luis Rodriguez hizo hincapié a no repetir la situación que se vive en Perú, país que ha registrado diversos casos de delincuencia y violencia por parte de ciudadanos extranjeros: “Muestren que tienen amor para dar, que no pase lamentablemente esto que ocurre en Perú, que me duele mucho en el alma”.

Critica a Maduro

Como se recuerda, tras superar una complicada intervención quirúrgica, ‘El Puma’ se hizo presente en el festival de apoyo al país llanero titulado ‘Venezuea Aid Live’. En el escenario, José Luis Rodríguez pidió que se pusiera fin a las dictaduras de izquierda en América Latina. Asimismo no tuvo reparos en señala al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura ‘demoníaca’, ‘narcotraficantes’ y de ‘guerrilleros’.