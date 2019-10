Said Palao besa a otra chica y Macarena Vélez envía indirecta

Luego de que el programa “Válgame Dios” difundiera la imágenes del modelo Said Palao besando a una chica en una discoteca, su ex pareja Macarena Vélez decidió pronunciarse con un fuerte mensaje que estaría dirigido hacia su expareja.

“A veces hay que alejarse para verlo todo” fue el polémico mensaje que escribió Macarena Vélez en Instagram. La participante de “Esto es Guerra” no le habría perdonado este ‘ampay’ a su exnovio pues se produjo a poco tiempo de haber finalizado su relación.

En el video difundido por el programa de espectáculos, el “guerrero” Said Palao aparece besando apasionadamente a una joven en un lugar público.

Macarena Vélez olvida a Said Palao

Además de su pronunciamiento en Instagram, Macarena Vélez habló sobre separación con Said Palao y confesó que ambos tenían muchas diferencias en su forma de pensar.

“Las cosas no se dan de la noche a la mañana, cada quién hace lo que mejor le parezca, conversamos, teníamos distintas formas de pensar, pero por el momento cada quién está haciendo su camino, de hecho es difícil. Lo que es para ti ni aunque te lo quiten y lo que no es para ti ni aunque te lo pongan”, contó la modelo.

Cabe resaltar que Macarena Vélez ha sido duramente criticada por usuarios de Instagram, por no eliminar las fotografías de los viajes que hizo junto a Said Palao, luego de verlo besándose con otra chica. “Ya borra las fotos, ya no van a volver”, “Macarena ya pasa la página si él ya está haciendo su vida”, son algunos de los comentarios.