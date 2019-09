Bon Jovi: treinta años de rock

30 años y 18 giras. Bon Jovi regresa a Perú esta vez con ‘This House is Not for Sale’, el tour que iniciaron a inicios del 2017 y con el cual han recorrido Estados Unidos, Sudamérica y Europa. La banda, que al inicio “enojó a los más puristas del rock”, extendió esta gira por la enorme asistencia: tan solo en el 2018, la revista Forbes escribió que lograron US$ 83 millones. “La crítica no pudo evitar que estos chicos de Nueva Jersey se convirtieran en una de las bandas más queridas del rock contemporáneo”, citó Rolling Stone.

El concierto en Lima, luego de 9 años (en el 2010 reunió a 50 mil en San Marcos), lo abrirá la banda estadounidense Goo Goo Dolls. Bon Jovi tocaría 22 temas, entre ellos: ‘Its’ My life’, ‘Roller Coaster’, ‘Runaway’, ‘Wanted Dead or Alive’ y cerraría con ‘Blood on Blood’ y ‘Livin’ on a Prayer’, según sus últimos conciertos.