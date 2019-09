Chris Soifer confiesa que tuvo un affaire con Yordy Reyna

Chris Soifer fue la última participante de “El valor de la verdad”. Ella se presentó para defender a su hermana Michelle Soifer de los comentarios que lanzó la semana pasada Kevin Blow en contra de la exchica reality.

Sin embargo, la menor de la familia Soifer también se pronunció sobre su vida personal y de algunos amores fugaces con algunos personajes conocidos en Perú.

Durante su participación, Beto Ortiz le preguntó si tuvo un affaire con Yordy Reyna (pregunta número 6). A lo que la joven respondió con un “Sí”.

Chris Soifer estuvo muy ilusionada de Yordy Reyna.

“Fuimos a una discoteca (con amigos y su hermana Kimberly) hace años, cuando yo tenía 18. Estábamos bailando y veo a un moreno que me parecía atractivo, muy bien vestido. Él se acerca al vox donde estábamos hasta que un chico con el que había ido me saca a bailar y de pronto aparece Yordy", contó Chris sobre cómo fue que conoció al deportista nacional.

"Fuimos a conversar y no sabía que jugaba fútbol, no sabía quién era. Me empieza a decir que trabaja en Austria y que jugaba fútbol. Por Yordy me empezó a gustar el fútbol. Él me propuso llevarme a mi casa en su carro y yo le dije que no porque mi hermana Kimberly no quiso. Luego me pidió mi número y al día siguiente estaba esperando con ansias su llamada”, agregó.

Tras ese primer encuentro, ambos se comunicaron vía WhatsApp y empezaron una especie de relación amorosa, que nunca se oficializó.

Chris Soifer mencionó que sí estuvo ilusionada de Yordy Reyna. “Los dos estábamos solteros. Es lo que yo creo”.





Yordy Reyna entró a la casa de Chris Soifer a escondidas

Chris Soifer confesó que estuvo muy interesada en Yordy Reyna. Tanto era su gusto por el futbolista que lo hizo entrar de madrugada a su casa para que puedan conversar.

Chris Soifer se mostró nerviosa la hablar detalles de su relación con Yordy Reyna.

“Yo vivía con mis papás, con toda mi familia. Yo sabía a qué hora dormían mis papás y Kimberly (...) Bajé al primer piso y lo ayudé a entrar, subimos en puntitas y estuvimos conversando porque él ya se iba a Austria. Me gustaba mucho Yordy”, contó.

“Yo me escapaba para verlo. No hubo el título de enamorados porque tampoco me lo dijo, pues él no vivía en Perú. Cuando venía nos veíamos”, explicó.