Chris Soifer rompe en llanto al confirmar que Kevin Blow agredía a Michelle Soifer

En la última edición de “El valor de la verdad”, Chris Soifer se emocionó al asegurar que su hermana Michelle Soifer fue agredida por su expareja Kevin Blow.

“¿Agredió Kevin Blow a Michelle Soifer?”, cuestionó Beto Ortiz. Tras escuchar esta pregunta, la menor de las hermanas Soifer se mostró bastante nerviosa y luego de unos segundos respondió “Sí”.

“Esto ya le ha pasado a Michelle hace años y yo vivo con la impotencia de no haber hecho nada porque era muy chiquita”, comenzó diciendo la exchica reality en su relato.

Chris Soifer explicó que luego de una pelea, su hermana le aseguró que no era la primera vez que Kevin Blow la agredía físicamente. “Un día hubo una discusión, estábamos solos los tres y yo me quedo mirando a mi hermana y le pregunto ‘¿alguna vez te ha levantado la mano?’ (era la primera vez que me atrevía a preguntarle eso) y me dice, ‘siempre’”, comentó entre lágrimas. “Me mato cuando me dijo eso, porque yo rogaba dentro de mi que me dijera que no”, añadió.

La joven precisó que, tras la agresión a Michelle Soifer, ella solo atinó a rodear a su hermana con los brazos. “Quería ir detrás de él, enfrentarlo...Lo único que hice fue abrazar a mi hermana”, expresó.