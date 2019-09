Latin AMAs 2019: Conoce aquí cómo votar por tus artistas favoritos

La elección para los ganadores de las 22 categorías de los Latin American Music Awards se puede realizar en línea a través de dos mecánicas que estarán disponibles hasta el próximo 3 de octubre.

La primera de ellas es utilizando un hashtag en Twitter o ingresando en la web oficial de los Latin AMAs 2019 (www.LatinAMAs.com).

Latin AMAs 2019: ¿Cómo votar vía Twitter?

Se puede realizar desde cualquier lugar del mundo, enviando un mensaje desde una cuenta de Twitter que incluya el nombre del nominado más la etiqueta de la categoría. Por ejemplo:

En el caso de un cantante: Joe Smith #ArtistadelAno

Para una canción: #SencillodelAno

O si es un álbum: #AlbumdelAno

Se puede votar hasta 10 veces por día por categoría, a partir de ahí los siguientes votos serán inválidos.

Latin AMAs 2019: ¿Cómo votar por la web?

Todas las personas mayores de 13 años pueden registrar su voto en la web www.LatinAMAs.com, siempre y cuando cuenten con un perfil vigente en Facebook o una dirección de e-mail. No obstante, a través de esta modalidad solo podrán votar los residentes de Estados Unidos o Puerto Rico.

De igual forma el máximo de votos se limita a 10 por día y categoría.

Latin AMAs 2019: ¿Qué artistas están nominados?

Entre las 22 categorías que cuentan los Latin American Music Awards 2019, resalta el puertoriqueño Ozuna como el artista con mayor nominaciones, y cuya participación en el escenario ya ha sido confirmada.

De igual forma, los artistas nominados en las principales categorías son:

Artista del Año / Artist of the Year

• Anuel AA

• Bad Bunny

• Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

• Christian Nodal

• Daddy Yankee

• J Balvin

• Karol G

• Maluma

• Ozuna

• Romeo Santos

Nuevo Artista del Año / New Artist of the Year

• Darell

• Jhay Cortez

• Lunay

• Paulo Londra

• Rosalía

• Sech

Sencillo del Año / Song of the Year

• Anuel AA & Romeo Santos "Ella Quiere Beber"

• Bad Bunny & Drake "MIA"

• Daddy Yankee Featuring Snow "Con Calma"

• DJ Snake Featuring Selena Gomez, Ozuna & Cardi B "Taki Taki"

• Pedro Capó & Farruko "Calma"

Álbum del Año / Album of the Year

• Anuel AA– Real Hasta La Muerte

• Bad Bunny - X 100PRE

• Luis Fonsi - VIDA

• Ozuna – Aura

• Santana – Africa Speaks

Artista Favorita - Femenina / Favorite Artist - Female

• Becky G

• Karol G

• Natalia Lafourcade

• Natti Natasha

• Rosalía

Artista Favorito - Masculino / Favorite Artist - Male

• Anuel AA

• Bad Bunny

• J Balvin

• Ozuna

• Romeo Santos

Dúo o Grupo Favorito / Favorite Duo or Group

• Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

• CNCO

• Los Ángeles Azules

• T3r Elemento

• Wisin & Yandel

Artista Favorito - Pop / Favorite Artist - Pop

• CNCO

• Luis Fonsi

• Pedro Capó

• Sebastián Yatra

Álbum Favorito - Pop / Favorite Album - Pop

• Luis Fonsi – VIDA

• Rosalía – El Mal Querer

• Santana – Africa Speaks

• Sebastián Yatra – Fantasía

Canción Favorita - Pop / Favorite Song - Pop

• Becky G & Kane Brown – "Lost In The Middle Of Nowhere (remix)"

• Luis Fonsi y Ozuna – "Imposible"

• Pedro Capó & Farruko – "Calma"

• Reik & Maluma – "Amigos Con Derechos"

• Sebastián Yatra y Mau y Ricky – "Ya No Tiene Novio"

Artista Favorito - Regional Mexicano / Favorite Artist - Regional Mexican

• Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

• Calibre 50

• Christian Nodal

• T3r Elemento

Álbum Favorito - Regional Mexicano / Favorite Album - Regional Mexican

• Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga- Con Todas Las Fuerzas

• Lenin Ramírez - Bendecido

• Raymix – Oye Mujer

• T3r Elemento – The Green Trip

Canción Favorita - Regional Mexicano / Favorite Song - Regional Mexican

• Banda Los Sebastianes – "A Través del Vaso"

• Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga – "Mejor Me Alejo"

• Christian Nodal – "No Te Contaron Mal"

• Los Ángeles Azules featuring Natalia LaFourcade – "Nunca Es Suficiente"

• T3r Elemento featuring Gerardo Ortiz – "Aerolínea Carrillo"

Artista Favorito - Urbano / Favorite Artist - Urban

• Anuel AA

• Bad Bunny

• J Balvin

• Ozuna

Álbum Favorito - Urbano / Favorite Album - Urban

• Anuel AA – Real Hasta La Muerte

• Bad Bunny - X 100PRE

• Farruko – Gangalee

• Ozuna - Aura

Canción Favorita - Urbano / Favorite Song - Urban

• Anuel AA & Romeo Santos – "Ella Quiere Beber"

• Bad Bunny & Drake – "MIA"

• Daddy Yankee Featuring Snow – "Con Calma"

• DJ Snake Featuring Selena Gomez, Ozuna & Cardi B – "Taki Taki"

• Ozuna & Manuel Turizo – "Vaina Loca"

Artista Favorito – Tropical / Favorite Artist - Tropical

• Carlos Vives

• Juan Luis Guerra

• Marc Anthony

• Romeo Santos

Álbum Favorito – Tropical / Favorite Album - Tropical

• Gilberto Santa Rosa – 40... Y Contando (En Vivo Desde Puerto Rico)

• Juan Luis Guerra 4.40 – Literal

• Marc Anthony – OPUS

• Romeo Santos – Utopia

Canción Favorita – Tropical / Favorite Song - Tropical

• Aventura – "Inmortal"

• Prince Royce y Marc Anthony – "Adicto"

• Romeo Santos "Centavito"

• Silvestre Dangond y Maluma – "Vivir Bailando"

• Wisin y Yandel y Romeo Santos – "Aullando"

Artista Favorito – Crossover / Favorite Crossover Artist

• DJ Snake

• Drake

• Sean Paul

• Snow

Tour Favorito / Favorite Tour

• Bad Bunny

• Chayanne

• Jennifer Lopez

• Luis Miguel

• Marc Anthony

Video Favorito / Favorite Video

• Camila - "Te Confieso"

• Becky G y Maluma - "La Respuesta"

• Daddy Yankee y Wisin y Yandel - "Si Supieras"

• Sofia Reyes Ft. Rita Ora y Anitta - "R.I.P."

• Sebastian Yatra y Camilo - “En Guerra”