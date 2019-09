Alejandra Baigorria defiende a su novio Arturo Caballero de quienes lo tildan de “mantenido”

Unas semanas atrás, Alejandra Baigorria sorprendió a sus fans al anunciar que se había comprometido con el empresario Arturo Caballero, con quien lleva más de un año de relación.

La popular ‘Rubia de Gamarra’ aseguró que no tenía idea de que su novio le propondría matrimonio y, por tanto, aún no ha empezado a organizar la boda.

“Se adelantó un poco. Vamos a ver si es en seis o siete meses. No hay apuro. Todo depende de la cantidad de trabajo que tengamos”, expresó muy entusiasmada ante las cámaras de “América Espectáculos”.

Según comentó, la modelo y empresaria, el lugar donde se case es lo de menos, ya que de cualquier forma concretará su felicidad con el denominado ‘Rey Arturo’. “Así me case en la playa, en el campo o en una boda glamorosa, me voy a casar y eso es lo que me hace tan feliz”, comentó.

Alejandra Baigorria defiende a su novio de críticas

Alejandra Baigorria aprovechó las cámaras de “América Espectáculos” para defender a su novio Arturo Caballero luego de que este fuera tildado de “mantenido” por algunos cibernautas en las redes sociales.

“Arturo no es una persona pública. Si estoy con él, convivo con él, sus hijos se quedan conmigo. Somos felices. Que saquen todo lo que quieran, a mí no me afecta porque nosotros tenemos una confianza increíble”, aseveró.

“Basto con que dijera que él nació en Venezuela para que lo tilden de mantenido y eso no es cierto. Yo no voy a salir a decir que propiedades tiene, no tengo porqué hacerlo", añadió.

¿Quiénes serán invitados a la boda de Alejandra Baigorria?

Consultada sobre quienes asistirán a su boda, Alejandra Baigorria precisó que no estarán presentes todos sus compañeros de “Esto es Guerra”, pues solo invitará a su entorno más cercano.

“No voy a dar nombres, simplemente la gente sabe que no soy hipócrita. No ando saludando y luego acuchillando a la gente. Es un momento maravilloso para mí que quiero que esté la gente que me quiere, no quiero nada de envidias, ni gente negativa”, acotó.