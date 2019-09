Thalía comparte video de Yahaira Plasencia, pero evidencia curioso detalle

Yahaira Plasencia sigue su gira promocional por México de la mano de su productor Sergio George, quien le ha conseguido diversas entrevistas en los canales más importantes del país azteca. En una de sus presentaciones, la salsera fue parte de un video hecho nada menos que por Thalía; sin embargo, las imágenes muestran un curioso detalle que no pasó desapercibido.

La cantante peruana se encontraba realizando una presentación en el programa ‘Despierta América’ de la cadena Univisión. Luego de la respectiva entrevista, Yahaira Plasencia presentó su nuevo tema “Y le dije no”.

Yahaira Plasencia estuvo de gira en México promocionando su nueva canción

Sin embargo, quien estuvo atenta a esto fue Thalía, quien no perdió tiempo para hacer una historia de Instagram de la presentación de Yahaira Plasencia mientras la veía desde la televisión.

Sin embargo, Thalía no realizó la historia de Instagram por un reciente interés en la música de Yahaira Plasencia, todo lo contrario, lo hizo por la presencia de su amigo Sergio George (productor de la peruana). Esto lo dejó evidenciado porque en todo momento la cámara buscaba la figura del estadounidense, así como un “Ese mi Sergio”.

Thalía reveló que se topó con esta presentación de Yahaira Plasencia en el programa de Univisión mientras estaba laborando, ya que en el mismo video escribió: “Y mientras trabajo… @sergiogeorge”.

Yahaira Plasencia re posteó el video de Thalia en su cuenta de Instagram donde destacó sentirse orgullosa que una actriz de la talla de la mexicana haya compartido un video suyo.

Yahaira Plasencia de gira por México

En su gira promocional por México, las cosas parecen estar saliendo de acuerdo a lo planeado para Yahaira Plasencia, quien no se guardó nada para confesar lo agradecida que se sentía por la oportunidad de buscar la internacionalización de su carrera.

“Sólo puedo decir que la espera valió la pena, que tú mi Dios tienes un propósito para cada uno de nosotros. Nos pones pruebas tan, pero tan difíciles que en algún momento llegué a pensar que nada tenía sentido, pero me hiciste fuerte en todo el sentido de la palabra, me diste sabiduría para seguir luchando… Lo que estoy viviendo ahora parece un sueño, y es solo el inicio, sé que me ayudarás a lograr cada uno de mis sueños”, escribió la salsera en Instagram.