Novio de Michelle Soifer desesperado le ruega por dinero a vidente en audios

Tras la filtración de una foto del novio de Michelle Soifer tomando de la mano al conocido vidente Roberto Granda, las dudas sobre quién es Giuseppe Benignini se han disparado.

Pero no solo la imagen donde se observa al modelo venezolano abrazando por detrás al tarotista ha generado críticas, sino también unos recientes audios donde el novio de Michelle Soifer le ruega por un préstamo de dinero.

“Son solo 100 soles, no estoy pidiendo más o menos 80, cuanto me puedas dar”, le exige el modelo al vidente. En otro audio se le escucha: “Pero te estoy diciendo Roberto, si tú me puedes hacer el favor de transferirme, te lo estoy pidiendo por favor”, agrega.

Según Roberto Granda, Giuseppe Benignini sueña con ser una estrella reconocida en el medio, por lo que se rodea de personas de la farándula como la popular ‘Michi’.

“Quería ser famoso, incluso yo le dije ' quieres un ritual de fama'. Él me dijo yo voy a ser famoso ya verás, por eso es que he buscado a gente del medio”, aseguró.