Vidente incomodó a Erick Sabater por poner en tela de juicio su sexualidad

Durante la última emisión de “Válgame Dios”, el vidente Roberto Granda mostró audios y conversaciones que mostrarían el grado de relación que mantuvo con Giuseppe Benignini. Sin embargo, cuando Erick Sabater lo cuestionó por publicar dicha información íntima del saliente de Michelle Soifer, pero el adivino hizo un comentario que puso en tela de juicio la sexualidad del popular ‘copete’.

Roberto Granda reveló que conoció a Giuseppe Benignini y que pronto el modelo venezolano comenzó a pedirle que lo apoye con dinero. Ante esto, el ‘Zorro’ Supe cuestionó cual fue la motivación que lo llevó a apoyar económicamente al saliente de Michelle Soifer.

Giuseppe Benignini ha sido vinculado con vidente Roberto Granda

Roberto Granda aseguró que Giuseppe Benignini estuvo aspirando a ser modelo de Richard Dulanto, destacando sus atributos físicos, pero pronto comentó:

“Bueno, hay que reconocer de que a toda chica de nuestro ambiente, sorry, tú me entiendes”, comentario que causó la risa del ‘Zorro’ Supe, para proseguir: “… Y Sabater también debe entender, porque también debe seguirle mucha gente de ambiente, porque es un chico guapo… siempre uno tiene esa tendencia”.

Esta expresión causó el asombro del ‘Zorro’ Supe, pero la molestia de Erick Sabater quien pronto interrumpió al vidente para poner el parche tras dichas palabras:

“Bueno, eso no tiene nada de malo. Lo que me parece un poco raro… te digo que, básicamente, con todo lo que se está hablando, podrían surgir demandas. Si vienen demandas ¿cómo las recibirías?”

Vidente Roberto Granda mostró conversaciones con Giuseppe Benignini

Ante esto, el vidente Roberto Granda dejaría bien en claro que, si el actual saliente de Michelle Soifer decide tomar alguna acción legal por exponer sus conversaciones privadas, este tiene otras pruebas para probar que no está incurriendo en delito alguno.

“Hablar la verdad no te acredita demanda. Yo tengo más de 20 abogados, jueces y fiscales y no estoy acusando o hablando de más. Y si hay demanda por difamación tengo otras pruebas contundentes que van a respaldar lo que estoy diciendo… porque si yo fuera otra persona me voy, pero no está en mi calidad de humano hacer daño a las personas. No necesito colgarme de Michelle (Soifer) ni de él”, sentenció el vidente.