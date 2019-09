Gisela Ponce de León: “Ya me tocaba hacer personajes menos nobles”

Hedda Gabler (Gisela Ponce de León) reniega de su matrimonio. “¡Nadie quiere ser institucionalizado!”. También reniega de su rutina, de sus elecciones, se burla de su esposo, pero no quiere divorciarse. “Creo que ya me tocaba hacer personajes menos nobles, menos víctimas. Aunque ‘Hedda’ sigue siendo una víctima. Tiene un lado… es rebelde, maliciosa, es manipuladora, pero es divertida, graciosa, sarcástica. Nunca me han tocado personajes con esa dualidad tan marcada”, nos comenta la actriz en la conferencia de prensa.

En la adaptación del texto de Henrik Ibsen (dirigida por Vanessa Vizcarra) vemos a personajes –de la clase alta– que han construido relaciones tóxicas. Y ‘Hedda’ es fácilmente juzgada –en la mayoría de situaciones– solo por ser mujer.

“Son temas que se repiten. En la obra todos los profesionales son hombres, las mujeres más o menos asisten, están pensando en la maternidad o, ‘no sirven para nada’, como ‘Hedda’, pobrecita, pero no quiere servir para nada y los demás la ven solamente por su belleza, por su físico y debe ser muy frustrante.

La obra habla de cómo a algunos hombres les cuesta valorar a las mujeres como personas y ponerlas al mismo nivel”, agrega la actriz y coincide en que, entre las cosas que comparte con este personaje está la idea que tiene del matrimonio. “En ese sentido ella es una mujer moderna. Pero se ha casado un poco por necesidad, por conveniencia, para no estar sola. Pero está dándose cuenta –durante la obra lo veremos– de que el matrimonio no es la solución tampoco para sentirse completa. Y sí pues, yo tampoco pienso eso”.

“No siempre llaman a los mismos actores”

La actriz ha vuelto a la televisión con la serie de Movistar ‘Un día eres joven’. Pero comenta que no está de acuerdo con lo que dijo su colega Marco Zunino sobre la poca incursión de actores nuevos.

“A mí siempre me dicen o leo comentarios como: ‘ah otra vez Gisela’ y me siento supermal porque creo que estoy hace tiempo actuando, entonces la gente me tiene un poquito en su inconsciente y piensan que estoy haciendo más de lo que hago. Quizá se me promociona más que otros actores, pero tengo un montón de amigos que están actuando. Hay una nueva generación que está en la tele y yo no hago tele (de señal abierta), así que no siempre llaman a los mismos. Creo también que es bonito trabajar con amigos y que otras personas que empiezan a producir llamen a la gente con la que quieren trabajar”.

Gisela, quien ha protagonizado proyectos de teatro más alternativos, recuerda que pasó meses sin empleo. “Hay que ir a todos los públicos, retarse como actores. De hecho he tenido tiempos largos en los que no he trabajado, buscaba trabajo, cantaba, hacía conciertos chiquitos. Así que no estoy de acuerdo”.

Claves

- Hedda. De jueves a lunes, 8 p.m., en el Teatro Británico.