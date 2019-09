Antonella Roccuzzo deslumbró con su impactante selfie en los premios The Best 2019

Lionel Messi se volvió tendencia este lunes 23 de septiembre por ganar, por primera vez, el galardón del ‘The Best’, derrotando en votaciones a su eterno rival, el portugués Cristiano Ronaldo. Pero no fue el único protagonista.

Al evento donde Lionel Messi se quedó con el premio al “mejor jugador de la FIFA 2019”, también asistió dos de sus tres hijos y su esposa, la rosarina Antonella Roccuzzo, quien acaparó las miradas con su llamativo outfit.

La mamá de Mateo Messi, quien hace unos días cumplió cuatro años, no solo deslumbró con su look en la alfombra roja, sino que aprovechó su cuenta de Instagram para mostrar su estilo y el detrás de escena de los premios The Best de la FIFA.

En una de sus historias se puede ver a la esposa de Lionel Messi con su “caballero Thiago”. En otra se aprecia el mensaje de felicitación de Antonella al ’10′ del FC Barcelona por su nuevo galardón.

Pero, sin duda, la imagen por la que Antonella Roccuzzo apareció en los titulares fue por su foto en la que aparece de perfil en una gala celebrada en el histórico teatro La Scala de Milán y por la que fue muy elogiada en las redes sociales.

Lionel Messi se impuso a Cristiano Ronaldo en The Best 2019

La estrella argentina se quedó con el premio al “mejor jugador 2019”. Por primera vez, el crack argentino se alzó con el galardón del ‘The Best’, derrotando en votaciones al portugués de la Juventus y al holandés del Liverpool Virgil Van Dijk, que aparecía como el favorito para los apostantes.

Lionel Messi, máximo goleador del fútbol europeo la pasada temporada, agradeció “a los que decidieron que este reconocimiento sea para mí” y bajo la atenta mirada de su familia, a quienes dedicó el reconocimiento de The Best.

“Tengo la suerte de tener sentados ahí a mi mujer y a dos de mis tres hijos; verlos ahí y disfrutar de este momento con ellos es un momento único. Son dos enamorados del fútbol y están entusiasmados con todas las estrellas que tienen alrededor”, dijo Messi.

Lionel Messi declaró su amor por Antonella en entrevista

El crack argentino llenó de elogios a la madre de sus tres hijos en una entrevista con Sport, en la que aseguró que la rosarina es “una gran compañera”.