Kim Kardashian y el incómodo momento que vivió en los Emmys 2019

Kim Kardashian y Kendall Jenner se sumaron a las celebraciones de los premios Emmy 2019, evento que se celebró este domingo 23 de septiembre en el Teatro Nokia L.A. Live, Los Ángeles.

Distintas celebridades se dieron cita con sus mejores galas, siendo Kim Kardashian y su hermana Kendall Jenner las que más llamaron la atención de la prensa internacional por sus ceñidos atuendos.

Kim Kardashian asistió al evento con un vestido sirena de terciopelo, ajustado, de Vivienne Westwood. Sin embargo, el atuendo era tan ceñido que no le permitía caminar con comodidad.

Lo peor llegó cuando Kim y Kendall subieron al escenario principal del Teatro Nokia y parte de su discurso causó la risa del público presente.

“Nuestra familia sabe de primera mano cómo la televisión realmente convincente proviene de personas reales que simplemente son ellas mismas”, dijo Kim. Luego Kendall continuó “contando sus historias sin filtro y sin guión”.

Este discurso causó la risa del público presente y Kim Kardashian no pudo evitar su clara incomodidad.

Sobre la ceremonia de los Emmy 2019

Desde la sorprendente victoria de la británica Phoebe Waller-Bridge a expensas de Julia Louis-Dreyfus hasta la del joven dominicano-americano Jharrel Jerome, pasando por la súplica de Michelle Williams por más equidad salarial entre hombres y mujeres: estos son los destaques del Emmy

- La amarga despedida de la “vice”

Todas las apuestas apuntaban a que la legendaria actriz de 58 años ganaría el Emmy a la mejor actriz de comedia por su papel en la sátira política "Veep", que regresaba tras un receso forzoso para que la actriz se recuperar de un cáncer.

Con ese Emmy hubiera además batido el récord de más estatuillas para un intérprete, con nueve.

Pero los premios, tanto de mejor actriz como de mejor comedia, fueron para la británica Phoebe Waller-Bridge y su serie "Fleabag".

"Es realmente maravilloso saber que una mujer sucia, pervertida y enfadada puede llegar a los Emmys", dijo la artista británica, cuyo show fue ignorado completamente el año pasado.

- Ovación para el elenco de “Juego de Tronos”

Los 10 actores principales de la fenomenal serie de HBO fueron ovacionados cuando entraron al escenario para presentar un premio.

Emilia Clarke, que encarnó a Daenerys Targaryen en "GOT", fue particularmente aplaudida al igual que Gwendoline Christie (Brienne de Torth), a quien la producción no inscribió para concursar por los Emmys y tuvo que hacerla por iniciativa propia.

"Nos hubiera gustado que el programa durara para siempre", expresó Maisie Williams (Arya Stark), pero "nuestro momento ha llegado".

"Game of Thrones" terminó con una octava temporada criticada por muchos aficionados. Sin embargo, cerró su ciclo con otro Emmy a mejor serie dramática, recogiendo un total de 59 estatuillas desde su lanzamiento hace una década.

- La revancha de Michelle Williams

En enero de 2018, la actriz Michelle Williams salió en las noticias tras la revelación de que el salario de su coprotagonista Mark Wahlberg era 1.500 veces más que el de ella salario para filmar "Todo el dinero del mundo".

A principios de abril de 2019, se dirigió al Congreso de Estados Unidos para pedir una ley que promoviera la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres.

Al ganar el Emmy a mejor actriz de una miniserie, agradeció al canal FX y al estudio Fox 21, productor de "Fosse/Verdon", por "apoyarla y pagarle equitativamente" que su compañero Sam Rockwell. "Entendieron que cuando se le da valor a una persona, se valora a uno mismo".

Hizo además un llamado a las productoras para que "escuchen" a las mujeres cuando expresen lo que necesitan "para hacer su trabajo".

- La sorpresa de Jharrel Jerome

Con 21 años, Jharrel Jerome se impuso a grandes estrellas como Hugh Grant, Benicio del Toro y Mahershala Ali en la categoría de mejor actor en una miniserie.

Ganador por una conmovedora interpretación de uno de los cinco héroes de "When They See Us" (Netflix), Jerome rindió homenaje al verdadero Korey Wise, que estaba presente en la sala y pasó casi 13 años en prisión por una violación de una corredora en el Central Park que no cometió.

Dedicó su premio a estos “hombres que conocemos como los cinco inocentes”, dijo mirando a los cinco hombres, que eran adolescentes cuando en 1989 fueron arrestados y condenados por este crimen. Con información de AFP.