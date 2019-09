Magdyel Ugaz sorprende al revelar cómo le propusieron matrimonio

Magdyel Ugaz brindó una extensa entrevista al programa “Enredados”, de Adolfo Bolívar, donde abrió su corazón para revelar cómo fue el preciso momento en que le propusieron matrimonio.

La exconductora de "Mujeres al mando" dio a conocer que su novio le pidió la mano en la playa, cuando ambos se encontraban en medio de un viaje.

PUEDES VER: Magdyel Ugaz revela detalles de su primer beso con el actor Laszlo Kovacs

Magdyel Ugaz

Según contó, este hecho la tomó por sorpresa ya que la relación no se encontraba en su mejor momento y ambos necesitaban superar momentos difíciles para poder continuar juntos.

"A mí una vez me pidieron la mano, y fue en una playa. No me lo esperaba, pero siento que la relación no estaba como para la pedida de mano, así que la cosa fue como complicada, fue conmovedor igual", relató para Radio Capital.

Magdyel Ugaz precisó que este hecho ocurrió hace aproximadamente 9 años y que, cuando ambos notaron que no era el momento apropiado para casarse, decidieron “sanar” por malos momentos que habían afectado mucho su unión.

"Fue hace un montón de tiempo, como hace más de 9 años. Después, cuando lo conversamos ambos, sentimos que la relación había pasado muchas cosas y ese punto de pedir la mano no era lo que nos tocaba, más bien nos tocaba seguir sanando cosas que nos habían pasado antes", expresó la artista peruana.

La actriz dijo que le dio el sí a su novio porque en ese entonces se encontraba muy enamorada de él y aseguró que siempre recordará la pedida de mano porque durante aquel viaje, ambos intentaron sobrellevar los problemas que había en su relación. “Acepté el anillo porque yo lo quería mucho”, mencionó la exconductora de “Mujeres al mando”.

Magdyel Ugaz

¿Cómo le gustaría a Magdyel Ugaz que le propusieran matrimonio?

Magdyel Ugaz aseguró que no hay un lugar preciso para la pedida de mano perfecta. Sin embargo, preciso que le gusta que este tipo de situaciones siempre la tomen por sorpresa.