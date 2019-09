Mon Laferte: “No soy estrella, estrella... Madonna”

Por: Redacción Fama

A Mon Laferte la acompaña su mánager y parte del equipo de producción a la sala de conferencias de un hotel de San Borja. “Las fotos solo se pueden hacer aquí”, advierten a la prensa antes del ingreso de la cantante chilena. La ganadora de los Grammy entra relajada, -al parecer- distante del rigor que le confieren por ser una de las figuras latinas de Universal Music desde el 2014. De hecho, al final de la conferencia, rompió el protocolo inicial y firmó discos y se tomó selfis.

“Ehh... no (me acostumbro a los estándares de estrella). No soy estrella, estrella… Madonna. Yo soy cantante, una trabajadora de la música, tengo que hacer bien mi trabajo, estar presentable, dar buenos conciertos”, dice la creadora de un tema que supera las 300 millones de reproducciones (‘Tu falta de querer’).

La conferencia dio lugar a recordar parte de sus inicios: Mon lleva 20 años cantando, pero el reconocimiento tardó y Perú fue uno de los escenarios antes de firmar para la disquera. “Estuve aquí por una amiga a la que amo mucho, Ani (Alva de No me digas solterona), que ya es directora. Me quedaba en su casa, tocaba en un bar, y ahora regresar con una gira en Sudamérica... siento que estoy viviendo los años más emocionantes”.

La chilena cumple la gira ‘Norma’, el nombre de su último disco que tuvo como single ‘El beso’, un tema que tiene en su videoclip a Diego Luna. Espera, en breve, hacer duetos con artistas mujeres, entre ellas, Natalia Lafourcade. “Las colaboraciones tienen que ser aprendizajes. Algo que salga de mi confort”. Por Perú, halagó a Alejandro y María Laura.

Y, como está en contra de “poner muros en la música” como los “de Estados Unidos”, saludó que un festival incluya distintos géneros (en alusión a Vivo x el Rock). “Dejemos de segmentar”. Ella misma no descartó el género urbano. “Como soy enamoradiza, por ahí que me enamoro. No veo nada imposible, no castigo ni me espanto”.

En Chile le dedican decenas de artículos, para muchos, su vida tiene suficientes matices para ser un guion de película. Pero una biografía no está en sus planes. “No, me daría mucha vergüenza, mucho pudor. Aunque sería muy divertido (sonríe). Creo que más que una película, daría para una serie de 10 temporadas (risas). Nunca me ha dado miedo de vivir, tengo muchas historias (que contar). Quizá cuando este ‘viejita’ se me quita la vergüenza”.

La directora de No me digas solterona nos adelantó que la invitación está hecha para que su amiga vuelva a participar en el cine peruano. “Le propuse un cameo. Ojalá que también pueda poner una canción”, nos dijo Ani Alva sobre la secuela.

“El único camino que nos queda es ser feministas”

El último país de Sudamérica que ‘conquistó’ fue Argentina, tal cual la prensa de ahí lo reconoció a fines del año pasado, cuando Mon llenó las dos fechas de sus conciertos en el Gran Rex. En Argentina también ha posado la chalina verde, a favor de la despenalización del aborto. “Pienso en mis sobrinas, en las hijas de mis amigas y si algún día tengo una hija, quisiera que sea libre, y que pueda decidir sobre su cuerpo”, agregó ayer.

La cantante, que se enfureció con una pregunta machista en una conferencia en el 2017, abogó por la igualdad. “Se cree que (el feminismo) es mujeres contra hombres y no es así. Yo creo que vivo día a día aprendiendo del feminismo. Por ejemplo, el otro día me di cuenta que está tan normalizado, porque te dicen: ‘No, pero en mi casa nunca fueron machistas, mi papá siempre ayudó a mi mamá en la casa’. Entonces (dices), ‘espérate, tu papá no ayudó a tu mamá, tu papá se hacía cargo de su casa, porque la casa es de todos’. Creo que el único camino que nos queda, a todos como sociedad, es ser feministas, porque es buscar igualdad de derechos en absolutamente todo. ¿Qué pasa si un tipo quiere estar en casa y cuidar a sus hijos? El pobre tipo no puede”.