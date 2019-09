Rosángela advirtió a Michelle Soifer sobre Kevin Blow: “Le dije que era amor al chancho”

Luego de las polémicas declaraciones de Kevin Blow sobre su expareja Michelle Soifer y tras conocerse que el cantante aparecerá en “El Valor de la Verdad”, la chica reality Rosángela Espinoza ha decidido salir al frente para defender a su amiga, asegurando que ella le advirtió a la cumbiambera que el dominicano solo estuvo con ella por interés.

Desde su ruptura con Michelle Soifer, Kevin Blow no había sonado en nuestro país hasta que, a inicios de esta semana, el dominicano dio declaraciones al programa de Magaly Medina asegurando que ‘Michi’ le habría sido infiel con Jefferson Farfán y en flirteos con el salsero Josimar Fidel.

Rosángela Espinoza

La cumbiambera salió a las cámaras para negar las palabras de su expareja. Muchos personajes de la farándula local han salido a defender a Michelle Soifer, entre ellos la integrante de “Esto es Guerra”, quien aprovechó el receso del reality de competencia para responder algunas preguntas sobre la difícil situación en la que se encuentra la expareja de Kevin Blow.

Fiel a su estilo, Rosángela Espinoza aseguró que, si hubieran tenido amistad antes, habría evitado que Michelle Soifer se uniera a Kevin Blow:

“Si en ese momento yo hubiera practicado yoga hubieran sido las cosas distintas; la hubiera jalado a Michelle (Soifer) a practicar yoga en vez de estar perdiendo tiempo con el lobo”.

Ante esto, la ‘chica selfie’ se aventuró a darle unos consejos a ‘Michi’: “Michelle, te invito, acércate a mi departamento, vamos a hacer yoga. Relájate, olvídate de ese chico… lo negativo no te va a sumar para nada, no hables de fantasmas, de personas que no existen en tu vida. Te invito que tomes un cafecito conmigo”.

Sin embargo, Rosángela Espinoza reveló una infidencia que le hizo a Michelle Soifer, el cual terminaría siendo una especie de predicción hacia el futuro: “Yo le dije no era amor al chancho, amor al chicharrón era”.

Michelle Soifer

Sin embargo, destacó que la exchica reality no parece aprender de los errores en el plano del amor: “Michelle (Soifer) es terca. Eres terca, hijita. Pero espero que eso te sirva como experiencia… pero ahorita está saliendo con el chico (Giuseppe Benignini)… es mochila, lonchera, ahora eres cartuchera… le falta unas clasecitas a Michelle”.