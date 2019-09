Kourtney Kardashian decepciona al mostrar la casa de juegos de sus hijos [VIDEO]

Kourtney Kardashian invitó a sus seguidores en Instagram a hacer un recorrido por la casa de juegos que diseñó para sus tres hijos Mason de 9 años, Penélope de 7 y Reign de 4.

En la publicación –lanzada el jueves 19 de setiembre- la socialité presentó a sus 81.7 millones de followers el video realizado para el canal de YouTube de la revista Architectural Digest.

No obstante, los primeros comentarios recibidos de parte de revistas como Glamour o Vanity Fair apunta a lo poco extravagante que resulta la casa de juguetes, en comparación con el lujo y extravagancia que caracteriza al clan Kardashian, algo que la CEO de POOSH reconoce.

Kourtney Kardashian presenta la casa de juegos de sus hijos. [FOTO: Instagram]

"Me encanta que sea moderna y sofisticada, pero a la vez acogedora. No tiene el estilo de mi casa per se porque esta es más moderna”, señala mientras explica más adelante que el lugar era una zona libre de tecnología.

Nada de iPads, teléfonos, ordenadores, videojuegos o televisores. Ninguna de esas cosas están permitidas dentro. Es por eso que hay muchos libros", indica al tiempo que admite que esto parece no ser del agrado de su hijo Mason.

Kourtney Kardashian y su opinión sobre el éxito de Kylie Jenner

La hermana mayor del clan Kardashian participó de entrevista para el programa “The Real”, donde respondió a la pregunta si se sentía presionada por el éxito alcanzado por su hermana pequeña, Kylie Jenner, de 22 años, calificada como la multimillonaria más joven del planeta por la prestigiosa revista Forbes.

"Probablemente inconscientemente nos hace sentir como, '¿Cuándo es suficiente?”, expresa Kourtney Kardashian de 40 años, para luego agregar: "Y eso es algo que siempre pienso, cuando es suficiente porque no me gusta perderme ciertas cosas como hacer la tarea de mis hijos o ciertas actividades después de la escuela para diferentes cosas como esas".

Kourtney Kardashian y Kylie Jenner en los MTV Video Music Awards 2015. [FOTO: Instagram]

De igual forma, también admite tener días en los que odia que su familia se encuentre en el ojo público, y evalúa la posibilidad de abandonar el reality “Keeping Up with the Kardashians”, en algún momento.