Briyit Palomino sobre Kevin Blow: “Hablar después de una relación es de cobardes”

Briyit Palomino pasó unas semanas difíciles en “El artista del año” debido a que fue enviada a sentencia por olvidarse la letra de la canción “A esa”. Luego fue eliminada tras obtener menos puntaje que Juan Carlos Rey de Castro. Sin embargo, a la cantante le dieron una oportunidad más para que continúe en el programa sabatino.

Aunque ya está tranquila porque no ha vuelto a enfrentar una sentencia más, los retos para Briyit Palomino no terminan en “El artista del año”. Ahora tendrá que hacer un dúo de canto y baile con Nikko Ponce.

“Nos ha tocado una coreografía difícil pero bonita. Es un reto para mí bailar sexy dance, yo solo sé los pasos básicos de la cumbia, pero estamos divirtiéndonos con Nikko. Él es una persona buena y sencilla, y hacemos buena química. ¿Nervios? Ya no me siento nerviosa al ingresar a la pista del programa”, declaró sobre cómo van los ensayos con el actor peruano.

Al ser consultada por sus besos en el escenario, Briyit Palomino expresó: “No sean exagerados, no me paro besando con uno y con otro, yo estoy concentrada en mi trabajo”.

Asimismo, la exvocalista del grupo Lérida reconoció que el programa de Gisela Valcárcel le ha dado mayor popularidad. “El público me está conociendo, ahora me reconocen más en la calle, estoy llegando a un público nuevo, pero no siempre le voy a caer bien a todos”.

La cantante de cumbia contó que si bien ya es más famosa, algunas la “miran raro por el look que llevo y me caracteriza”.

Pero al parecer, los prejuicios que hay sobre ella no le afectan. “Desde muy niña he sabido ganar mi dinero por mi talento en el canto, no necesito de ningún hombre ni de nadie para poder salir adelante en la vida, yo sola he luchado para tener lo que tengo ahora. Toda mi vida me la pasé viajando y todo esfuerzo tiene su recompensa”.

Por otro lado, Briyit Palomino salió a respaldar a su compañera Michelle Soifer, luego de que estuviera en el ojo de la tormenta por las declaraciones del dominicano Kevin Blow en el programa de Magaly Medina.

“Hablar después de una relación es de cobardes. Si ya se acabó la relación, ¿para que sigues hablando? De repente todavía la quiere o quiere su famita”, subrayó Briyit Palomino.