Jennifer Aniston fue obligada a bajar casi 14 kilos para ingresar a “Friends”

Jennifer Aniston se catapultó como una celebridad de Hollywood gracias a su personaje de ‘Rachel’ en “Friends”, una de las series estadounidenses más queridas y recordadas de todos los tiempos.

A 25 años de su estreno, la producción que causó furor en la década de los 90, salen a la luz algunos secretos que comprometen directamente a sus personajes. En este caso a la exesposa de Brad Pitt.

A pesar de haberse convertido en un ícono de la moda, sobre todo por sus famosos cortes de pelo, Jennifer Aniston no la tuvo nada fácil para ganarse un lugar en “Friends”.

Jennifer Aniston como 'Rachel Green' en Friends.

Con motivo del aniversario, se lanzó un libro que cuenta la presión que padeció la experimentada actriz para cambiar su físico.

El autor Saul Austerlitz reveló en “Generation Friends: An Inside Look at the Show That Defined a Televisión Era” (Generación Friends: un vistazo por dentro a la serie que definió una era en la televisión) que Jennifer Aniston “fue obligada a perder 13,6 kilos si quería seguir en la industria de Hollywood”, sobre todo si deseaba en papel de ‘Rachel Green’.

"Los Ángeles era un lugar muy duro para ser actriz, un lugar muy duro para ser mujer, y a su agente le costaba asumir esa situación", explicó Austerlitz.

Jennifer Aniston se convirtió en el personaje principal de "Friends".

Asimismo, el escritor relató el temor de Jennifer Aniston cuando le pidieron que vaya a audicionar en mallas. “Eso va a ser terrible para mí”, le dijo supuestamente Aniston a su representante.

Pero el problema, en aquella época, no fue el peso de Aniston. En realidad le pidieron bajar de peso porque la cámara le sumaba más kilos que los que aparentaba.

Finalmente, la expareja de Brad Pitt consiguió el papel de ‘Rachael’, personaje que la llevó a la fama de inmediato.

“Friends”: los otros integrantes

Durante una década, Jennifer Aniston compartió roles con David Schwimmer, Matthew Perry, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Courteney Cox. Con las últimas dos, Aniston mantiene una amistad cercana.