Gian Piero Díaz y Stephany Loza tienen fuerte discusión por pertenecer a Combate

Gian Piero Díaz y la integrante de “Esto es guerra”, Stephany Loza, tuvieron una fuerte discusión en pleno programa tras poner en cuestión la lealtad de la competidora.

Y es que Tepha Loza fue acusada por Karen Dejo de ser desleal al programa que perteneció por varios años, Combate, cuando este se transmitía por la señal de ATV.

“No es que no digan lo que sienten. Hay que ser un poco más inteligentes y diplomáticos, pensando en lo que viene después”, expresó Gian Piero Díaz.

A lo que la participante respondió enfurecida: "Piero con todo respeto, o sea me quieres dejar mal ante el público, me estas diciendo que no estoy siendo agradecida con los combatientes, y sí estoy agradecida"

El conductor atinó a negar que tenga algo en contra de Stephany Loza, pero recomendó a la modelo, pensar en que si no la eligen primero, no es que no la quieran en el equipo.

Cabe resaltar que la hermana de Melissa Loza regresó al reality “Esto es guerra” hace unas semanas tras ser eliminada en una circuito.