Josimar sobre supuesto idilio con Michelle Soifer: “No me voy a prestar para este circo”

Josimar decidió romper su silencio luego de que Kevin Blow, expareja de Michelle Soifer expusiera una conversación por chat en la que él le decía a la exchica reality que estaba enamorado de ella.

En el set del programa “En boca de todos”, el salsero indicó que aclararía el tema por primera y única vez, pero sin entrar en detalles al respecto. “Esta es la primera y última vez que voy a hablar de esto”, aseveró enfáticamente al iniciar su descargo.

Michelle Soifer

El intérprete de “La mejor de todas” explicó que tiene un gran cariño y respeto por la popular ‘Michi’ debido a que su amistad con ella empezó hace muchos años, cuando ambos sonaban en la cumbia.

“Michelle es mi hermana, mi amiga. Nos conocemos años cuando los dos estábamos en la cumbia. Conozco a su familia, a sus hermanas, a sus papás”, indicó.

Josimar fue drástico al señalar que no ha tenido un vínculo romántico con Michelle Soifer, tal como Kevin Blow dio a entender. “Esto es totalmente falso, la quiero mucho, la respeto y siempre lo voy a hacer”, expresó.

Finalmente, el salsero dijo que no está dispuesto a generar polémica con el tema de un supuesto amorío con la exintegrante de “Esto es Guerra”. “Yo no me voy a prestar para este circo y menos para denigrar a una dama como Michelle”, precisó.

Magaly Medina

Kevin Blow expone chat de Michelle Soifer y Josimar

Kevin Blow brindó una extensa entrevista para “Magaly tv, la firme”, donde reveló una conversación en la que Josimar le demostraba un gran cariño a Michelle Soifer.

“Me dio su celular para postear algo, y veo un chat con Josimar, él se mandó con todo y le dijo ‘tú me gustas mucho’. Esperé que ella me cuente, pero ella nunca lo cuadró'”, contó.

¿Qué le escribió Josimar a Michelle Soifer?

“Soy un Michilover. Me tienes loco. De verdad, mi loca, me encantas. Estoy enamorado de ti, te lo juro", se lee el mensaje que el intérprete de “La mejor de todas”, fue el mensaje que le envió el salsero Josimar a Michelle Soifer.