Macarena Vélez y su madre se quiebran al recordar caso de Adolfo Bazán

Macarena Vélez y su madre rompieron en llanto al recordar la denuncia por acoso sexual contra el abogado Adolfo Bazán, que se llevó acabo hace un mes. Ellas visitaron el set de “En boca de todos” y hablaron sobre cómo están superando esta difícil etapa.

"No ha sido fácil hacerme ver fuerte porque es lo que trato de transmitirle a las personas", expresó la chica reality.

Su madre Milagros Montoya explicó cómo fue su reacción luego de salir a la luz las imágenes de su hija y el abogado Adolfo Bazán en la discoteca en todos los medios.

Como se recuerda, en el video que se viralizó en las redes, la joven se mostró adormecida por el efecto de las drogas y el alcohol mientras el letrado la besaba y tocaba indebidamente sin su consentimiento.

"Muy difícil todo lo que ha pasado, la veía triste. Hablaba con su papá y le decía no quiero que este así, me la llevé de viaje, se la llevó él. No es fácil para nadie, no se lo deseo a ninguna mujer, le ha podido pasar lago peor", contó.

Luego la madre de Macarena Vélez envió un mensaje las mujeres que podrían ser víctimas de acoso sexual como su hija.

"Quisiera que todas las mujeres tomen conciencia y se cuide, no salgan solas y no tomen de más, y traten de estar siempre con alguien más. Si Maca no hubiera estado con su primo otra hubiera sido la versión", declaró entre lágrimas.

Por su parte, la integrante de “Esto es guerra” respaldó a las otras jóvenes denunciantes contra Adolfo Bazán, quien se encuentra no habido desde su detención en el Aeropuerto Jorge Chávez.

“He ayudado a muchas mujeres a que también no se queden calladas a que puedan decir y lo que nos pasó. Creo que las personas se pueden vestir como se les de la gana y nadie puede venir a hacer lo que no quieres”, sentenció.