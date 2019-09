Bárbara de Regil y su atrevida foto al conseguir 4 millones de seguidores en Instagram

La actriz Bárbara de Regil se ha convertido en una de las actrices mexicanas con mayor número de seguidores en Instagram y ello quedó evidenciado en su más reciente post, donde la protagonista de “Rosario Tijeras” celebró sus 4 millones de followers.

La mexicana expresó su alegría por seguir creciendo en redes sociales y no se le ocurrió mejor idea que publicar un extenso mensaje para mostrar su agradecimiento a quienes la siguen desde el inicio de su carrera actoral.

“Ya somos 4 millones. Gracias por el amor y respeto que me demuestran. Les prometo es mutuo y lo único que quiero, además de regalarles mi trabajo actoral, es motivarlos a ser mejores en todo", expresó Bárbara de Regil al inicio de su mensaje.

“Recordarles que ustedes son su mejor proyecto de vida. No olviden que cualquier cosa que se pierdes, vuelve de otra forma. Así que paciencia. Lo que es para ti, es para ti. Repite conmigo: ‘No me debo estresar con cosas que no controlo. Me amo y me respeto’. Gracias, gracias y deseo que tengan la mejor vida”, agregó la actriz mexicana.

Barbara De Regil celebra 4 millones de seguidores. Foto: Captura Instagram.

El mensaje de Bárbara de Regil estuvo acompañado de una fotografía donde la celebridad de Internet se dejó ver en ropa de baño.

Los fans no fueron ajenos a la publicación y se pronunciaron en la sección comentarios para halagar la figura de la actriz.

Bárbara de Regil y su rutina de ejercicios para mantenerse en forma

Bárbara de Regil tiene gran popularidad en redes sociales por su actuación en el mundo de las telenovelas y también por brindar tips de belleza y salud.

En un reciente video, la actriz dio algunos consejos para mantener una envidiable silueta.