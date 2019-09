Vania Bludau celebró 29 años en Miami

Vania Bludau, exintegrante de “El artista del año”, cumplió 29 años de edad este domingo 15 de septiembre y la celebración de su onomástico quedó registrado en su cuenta oficial de Instagram.

Según las publicaciones de la modelo, ella disfrutó de un día soleado en Miami, donde estuvo acompañada de su futuro esposo, Frank Dello Russo. “Qué mejor regalo de cumpleaños que tenerte en mi vida, thank you for making my birthday so special (gracias por hacer mi cumpleaños tan especial)", escribió Vania en un post de Instagram.

PUEDES VER Vania Bludau revela la relación que mantuvo con Legarda antes de su muerte

Vania Bludau junto a su novio. Foto: Instagram.

Vania Bludau en el día de su cumpleaños. Foto: Instagram.

Además, la exintegrante del reality “Combate” estuvo junto a un grupo de amigas que se lucieron en ropa de baño. “No puedo creer que estemos juntas. Amo los momentos con ustedes. Gracias por hacer de este un día inolvidable”, expresó Bludau.

Vania también se lució en bikini y puso al descubierto su estilizada figura, fruto de su arduo trabajo en el gimnasio.

Vania Bludau y su futuro esposo en el día de su cumpleaños. Foto: Instagram.

Vania Bludau se luce en ropa de baño en el día de su cumpleaños. Foto: Instagram.

Frank Dello Russo no quiso quedarse atrás y decidió dedicar un tierno post de Instagram a su futura y bella esposa.

“Feliz cumpleaños a mi amor, mejor amiga, prometida y futura esposa”, señaló el abogado.

Vania Bludau es un rostro conocido en el mundo del espectáculo por haber pertenecido a programas como “Combate” y “El artista del año”. Además, la modelo tuvo una relación sentimental con el cantante Christian Domínguez.

Actualmente, la joven artista tiene una vida en Estados Unidos, donde conoció al abogado Frank Dello Russo.

Así celebró Vania Bludau su cumpleaños

Videos del cumpleaños de Vania Bludau en Miami, Estados Unidos.