Magaly Medina contra Nicola Porcella: “Soy una periodista a la que no le pueden poner bozal”

“Respeta mi estilo periodístico”, reclamó. La periodista de espectáculos Magaly Medina tomó varios minutos de su programa en ATV para poder responderle al ex chico reality Nicola Porcella.

Durante una entrevista a un medio local, Nicola Porcella aseguró que a la conductora del programa “Magaly TV, la firme” está detrás de todo lo que hace porque es lo único que funciona para sumar puntos en el rating.

Ante esta afirmación la periodista mencionó que existen personas ególatras que se sienten el centro de atención. Ella no dudó en recordarle la agresión verbal que cometió contra su expareja Angie Arizaga.

Magaly Medina dejó entrever que Nicola Porcella tiene la intención de mandarla a la cárcel. Incluso, añadió que su opinión tiene un estilo periodístico que debería de respetar.

“Cuando viene alguien que no puede controlar, se pone bastante enojado”, comentó durante la transmisión de su programa por la señal de ATV.

Según lo que expuso Nicola Porcella en la entrevista, él habría iniciado un proceso legal contra la periodista por exponer el trastorno mental que tiene, borderline.

“No me amenaces, Porcella. La condición borderline que tienes te lleva a tener un ego ‘elefantiásico’. Tu condición borderline no la he descubierto yo”.

Magaly Medina le pide a Nicola Porcella que sea un “ejemplo"

La periodista usó los minutos del programa “Magaly TV, la firme” para darle un consejo al exchico reality de “Esto es guerra”, Nicola Porcella, tras ser retirado de la televisión por sus últimos escándalos.

“Lo hago como periodista, porque es lo que se debe exigir a una figura pública. Tienes que ser el ejemplo. Si tienes borderline, da el ejemplo. Tienes que tomar medicamentos y asistir a tus citas. Haría mal si me burlara de tu condición. Soy una periodista a la que no le pueden poner un bozal".