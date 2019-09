Antonio Pavón niega que Sheyla Rojas viajó a España para ver a su hijo

Tras el viaje a Barcelona de Sheyla Rojas, se encendieron los rumores de un posible encuentro con su expareja Antonio Pavón; sin embargo, el español descartó el hecho.

Según Antonio Pavón, Sheyla Rojas no tiene comunicación con él desde que se alejó del país y radica en España. El viaje de la la conductora de “Estas en todas” no se habría dado para que él pueda ver a su hijo.

“No, en nada. No tenemos comunicación en nada. Sheyla no se comunica, el que peor la pasa es Antoñito porque él me quiere, me ama. Pero lamentablemente no le dejan pasar tiempo conmigo”, expresó el torero para “Válgame Dios”.

Además reveló que no ve a Antoñito hace un año y expresó su molestia por el video donde su hijo aparece en las redes sociales. “Hace un año que no veo a mi hijo. No me gustaría que lo graben con un teléfono como si fuera un objeto”, declaró.

El español se refirió a las críticas que recibió la conductora tras publicar un video donde ella le pregunta al menor de edad si le gusta el dinero y si vio las fotos de su polémico viaje a Grecia, donde inició su romance con el millonario libanés Fidelio Cavalli.