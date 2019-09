¿John Kelvin terminó con su esposa? Aída Martínez hace revelación

Luego que las cámaras de “Válgame Dios” captaron a John Kelvin y Giulliana Barrios en una discoteca de Barranco, la modelo Aída Martínez se presentó en el programa “Mujeres al mando” y habló de la situación sentimental del cantante de cumbia.

Según relató la comentarista de espectáculos, ella conoce a John Kelvin desde que tiene 14 años de edad y tiene la confianza suficiente para preguntarle sobre su actual situación sentimental con la madre de sus hijos.

“La semana pasada, John me contó que había terminado con Dalia (Durán). Me dijo que habían tenido un pequeño problema y creo que la relación se habría acabado, pero lo más probable es que van a regresar y no sería la primera vez”, señaló Aída Martínez.

“Ellos tienen una relación súper linda y unos hijos maravillosos. La verdad que hacen una linda pareja y me encantan. Yo creo que deberían estar juntos”, agregó.

En otro momento de su intervención en el programa “Mujeres al mando”, Aída Martínez decidió enviar un consejo a John Kelvin tras distanciarse de su aún esposa.

“Él está soltero, pero creo que debería guardar un luto porque se acaba de separar y lo más probable es que regresen. Les doy una semanita”, dijo.

John Kelvin es captado con la modelo Giulliana Barrios

El programa “Válgame Dios” difundió un video protagonizado por John Kelvin y Giulliana Barrios. Según se pudo ver en las imágenes, el cantante de cumbia sale divirtiéndose junto a la modelo y un grupo de amigos en una discoteca en Barranco.