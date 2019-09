Sebastián Lizarzaburu protagoniza emotivo reencuentro con su hija

Sebastián Lizarzaburu provocó la ternura de sus miles de seguidores en Instagram, al compartir imágenes del emotivo reencuentro que tuvo con su hija Maia, quien nació producto de la relación que tuvo con la modelo Andrea San Martín.

El exchico de reality no veía a su pequeña hace varios meses por diferencias que tuvo con la ‘ojiverde’, por lo que esta reunión le causó una gran emoción.

PUEDES VER: Sebastián Lizarzaburu y otros personajes de la farándula que no ven a sus hijos

“Dios es grande. Bendecido por mi princesa”, escribió junto a una tierna foto donde aparece tomando un jugo con su hija.

Sebastián Lizarzaburu

Al ver la publicación del modelo en Instagram, sus seguidores se mostraron muy contentos de que este se haya podido reunir nuevamente con la pequeña Maia.

“Me encanta, Dios es grande y todo lo pude felicidades”, “Que lindos, Sebas. El mejor papi. Muchas felicidades", “¡Que lindos! No hay nada como compartir con los hijos", “Me da alegría que por fin puedas ver a tu hijita bendiciones para ti y la bebe”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

Sebastian Lizarzaburu compartió en sus historias de Instagram una serie de videos en los que su hija aparecía pintando unos dibujos. En esta publicación colocó la frase “Que hermoso pinta” y un emoticón con ojos de corazón.

Sebastián Lizarzaburu

En otro video, el exchico reality se mostró jugando con la hija de Andrea San Martín y su muñeca. “Miss Maia”, escribió, para acompañar el clip en el que la pequeña corría con un teléfono de juguete en la mano.

Sebastián Lizarzaburu

Sebastián Lizarzaburu demostró la gran emoción que sintió por el grato reencuentro con su hija al compartir dos fotos de ella junto a él. En la primera, tomada el 2017, los dos aparecían tomando una bebida, y en la segunda, tomada este año en su esperado reencuentro, los dos recreaban la situación de la antigua imagen.

Andrea San Martín arrremete contra Sebastián Lizarzaburu

Luego que Sebastián Lizarzaburu afirmara que no veía a su hija porque Andrea San Martín no se lo permitía, la ‘ojiverde’ le dio una contundente respuesta.

“No, no la ve (a su hija), pero este tema no va por mi lado. (...) Nadie tiene derecho a negarte ver a tu hija. Legalmente tú puedes tomar las medidas para eso”, expresó en “Válgame Dios”, dando a entender que era el exchico reality quien no se acercaba a visitar a la pequeña.