Maju Mantilla sorprende con radical cambio de look [FOTOS]

Maju Mantilla sorprendió con un radical cambio de look en el avant premiere de la película ‘Papá por tres’. La conductora de “En boca de todos” registró su paso por la alfombra roja a través de fotos y videos en Instagram.

La modelo llamó la atención no sólo por su belleza sino por su renovada apariencia. La conductora de América TV estuvo acompañada de su esposo Gustavo Salcedo.

PUEDES VER Maju Mantilla se quiebra tras recibir sorpresa de sus hijos por su cumpleaños

Maju Mantilla llevaba cabello corto y un tono más oscuro del que acostumbra lucir, además de un maquillaje más intenso.

El nuevo look de la ex reina de belleza fue aprobado por sus miles de fanáticos de las redes sociales, quienes no dudaron en lanzar sus halagos a la modelo.

MAJU MANTILLA

“Qué buen corte”, “Qué hermosa”, “Te queda regio el corte Maju. Eres súper linda”, “Preciosa acertaste con tu nuevo look”, “¡Wow! Me encanta”, “Demasiado regia”, fueron algunos de los comentarios.

Maju Mantilla y su esposo mantienen nueve años de matrimonio, fruto de su amor están sus dos pequeños hijos, que son la alegría de sus vidas, así lo demuestran en la mencionada red social.

Maju Mantilla y su esposo

Maju Mantilla, Miss Mundo 2004, y su esposo Gustavo Salcedo se conocieron en 2004, él apareció en la sesión de fotos cuando se disponía a realizar un trabajo para un catálogo.

El empresario le pidió su número, sin embargo, la ex reina de belleza le negó dárselo. Fue en junio de 2005 que la pareja se reencontró.

“Era tan insistente, me invitó a cenar y le dije que no, luego me invitó a ver un partido de fútbol y le dije que no, también me invitó al cumpleaños de su amigo y le dije no. Desde ahí no me volvió a llamar…. En el 2005 nos reencontramos, luego de ganar el Miss Mundo, y me dijo: ‘¿ahora sí me das tu número o tampoco?’. me reí y se lo di”, contó la conductora en una entrevista.