Magaly Medina a Nicola Porcella: “Para mi no eres una leyenda, sino una triste realidad”

Magaly Medina opinó sobre las recientes publicaciones de Nicola Porcella en Instagram, donde el exchico reality envía mensajes motivacionales.

La periodista lanzó irónicos comentarios al ver que en uno de los post, el modelo escribió “Legends never die” (Las leyendas nunca mueren).

Magaly Medina y Nicola Porcella

“(Él escribe) Las leyendas nunca mueren y uno dice ‘¿de qué leyendas está hablando?’. Él se alucina Marlon Brando. Hay muchas leyendas en el cine, pero acá leyendas no tenemos. Tenemos personajes de carne y hueso, ídolos con pies de barro”, manifestó, en su programa.

Luego, criticó a Nicola Porcella por haber tenido la intención de denunciarla por difamación. "‘Magaly debe ir a la cárcel’ ha dicho, por eso me ha demandado”, comentó, en tono de burla. “Por más que seas una persona con una personalidad psiquiátrica (tienes que entender Porcella) que por más mal que me desees no va a pasar”, aseveró.

Magaly Medina y Nicola Porcella

Magaly Medina aseguró que, a pesar de todo lo sucedido, continuará exponiendo cualquier “ampay” relacionado al exchico reality.

“¿Por qué me debería ir a la cárcel?¿por mostrarte a ti tu real personalidad? Lo voy a seguir haciendo”, señaló. “Los periodistas no podemos estar atados de mano. No podemos estar como conejos asustados, temiendo que un Nicola Porcella nos demande para callarnos la boca”, agregó.

Tras dar estas declaraciones, la conductora de “Magaly tv, la firme” le envió un contundente mensaje a Nicola Porcella. “Para mi tú leyenda no eres leyenda, una triste realidad, sí”, señaló.





Magaly Medina expone agresión de Nicola Porcella a Angie Arizaga

Magaly Medina reveló en su programa un video en el que Nicola Porcella aparecía agrediendo verbalmente a Angie Arizaga.

En las imágenes, se veía al ‘capitán histórico’ de “Esto de Guerra” gritando y lanzando insultos hacia la popular ‘Negrita’, cuando ambos se encontraban a la salida de una discoteca.