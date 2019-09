Eddie Murphy se reencuentra 33 años después con su coestrella de The Goden Child

Eddie Murphy se reencontró con la estrella infantil de la película The Golden Child, Jasmin L. Reate, a 33 años de haber filmado esa cinta de aventuras y comedia, revelando así que el ‘niño budista de la cinta’ era en realidad una niña.

Eddie Murphy, quien se encuentra promocionando su nueva cinta Dolemite Is My Name, tuvo el inesperado encuentro con su excoestrella durante su participación en el Festiva de Cine de Toronto. “Era tan amable como lo recordaba cuando tenía 6 años”, dice Reate sobre la reunión con su ex coprotagonista y plasmar el icónico reencuentro.

Mientras tanto, Dolemite Is My Name está protagonizada por Murphy como el comediante de la vida real Rudy Ray Moore, quien ganó fama en la mediana edad con su personaje de Blaxploitation de la década de 1970, Dolemite. Craig Brewer dirigió la película que se estrenó durante el reciente Festival de Cine de Toronto y llegará a la gran pantalla en octubre.

Este proyecto también cuenta con la protagonización de Keegan-Michael Key, Mike Epps, Craig Robinson, Tituss Burgess, Snoop Dogg, Ron Cephas Jones y Wesley Snipes, entre otros grandes actores que suman un reparto variado para dar vida a esta esperada comedia dramática.