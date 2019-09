Daniela Darcourt asegura no tener ningún tipo de amistad con Kate Candela

El mundo de la salsa peruana parece estar muy dividido y es que las salseras más famosas del momento no se pueden ni ver, al punto que muchas de estas afirman que no son amigas, reconociendo que no tienen contacto alguno. Reflejo de esto son Daniela Darcourt, Paula Arias y Kate Candela.

Durante la última emisión del programa “Válgame Dios”, se mostró un informe que buscó indagar en las causas de las salseras para estar en aparente pelea, sobre todo, por las más recientes declaraciones de Kate Candela, quien sacó los trapitos al aire de sus excompañeras en la agrupación “Son Tentación”.

Daniela Darcourt es una de las salseras del momento

Cuando Paula Arias, líder de la mencionada agrupación salsera, se le consultó por las palabras que habría deslizado Kate Candela, esta expresó que en cualquier grupo humano las cosas no son color de rosa:

“En la agrupación nada es perfecto, en algún momento hemos reído, hemos llorado, hemos cambiado opiniones, hemos visto películas”, pero agregó: “Cada una tiene su manera de ser, su educación su cultura, su carácter. Somos distintas, nada es perfecto”.

Paula Arias niega pelea con Kate Candela

Paula Arias aseguró que la relación entre ambas fue buena, que traspasó el ámbito laboral, sin embargo, las palabras de Kate Candela siempre recalcan que tan solo han sido compañeras de trabajo.

“Estamos equivocados si creemos que tenemos que ser amigos entre todos. No tenemos ninguna amistad, siempre hemos tenido una relación de trabajo y nada más”, aseguró Kate Candela.

Kate Candela formó parte de "Son Tentanción"

Sin embargo, en una conversación telefónica con el manager de “Son Tentación”, Gustavo Robles, quizás sin querer, confirmó que Paula Arias y Kate Candela no terminaron la relación laboral siendo “amigas”: “Ellas tuvieron una conversación personal en las cuales no terminaron ni bien ni mal, simplemente se alejaron”.

Pero, Paula Arias se reafirma en que no tuvo ningún tipo de problema al momento que Kate Candela decidió continuar su carrera como solista: “No tuve ningún tipo de discusión con ella. Acordamos el tiempo que todavía tenía que trabajar y eso”.

Paula Arias, líder de "Son Tentación"

Daniela Darcourt y el fallido “reencuentro” de Son Tentación

También se rumoreó que el supuesto reencuentro entre las antiguas integrantes de “Son Tentación" nunca se llevó a cabo debido a los problemas de carácter personal que Paula Arias tuvo con una de las salseras del momento, Daniela Darcourt.

Ante esto, la intérprete de “Señor Mentira” reveló: “Trabajar en un grupo de mujeres es bastante complicado... y aparte, el tema con kate (Candela) ya pasó, ha sido hace muchísimos meses... o que saque cosas de ‘Son Tentación’ y se siente hablar no tiene mucho sentido. Pero se respeta, es el sentir de cada uno”.

Daniela Darcourt y su relación con kate Candela

Sin embargo, la propia Daniela Darcourt recuerda los momentos que compartió con Kate Candela y sus excompañeras durante su periodo en “Son Tentación”:

“Hemos compartido un millón de cosas. Todas hemos tenido nuestra historia ahí... trabajando nos hemos dejado de hablar, nos hemos vuelta a hablar, nos hemos ido de viaje. Hemos compartido un millón de cosas que no vale mencionar en este momento”.

Daniela Darcourt se hizo conocido tras pertenecer a "Son Tentación"

Vale recordar que en su momento Kate Candela fue preguntada si era amiga o consideró amiga alguna vez a Daniela Darcourt, a lo que la salsera, sin titubear, contestó tajantemente: “No es mi amiga, todas han sido mis compañeras de trabajo”.

La propia Daniela Darcourt ha confirmado esto al asegurar que tras su salida de “Son Tentación” no ha vuelto a mantener contacto alguno con Kate Candela:

“En este momento no, ella está chambeando en lo suyo y hace mucho tiempo no la veo, no comparto con ella nada... tengo sus últimos mensajes cuando yo estaba recién saliendo con mi orquesta, pero después de eso no hemos vuelto a cruzar palabra”.