Brad Pitt y Jennifer Aniston habrían hecho pública su reconciliación

Brad Pitt y Jennifer Aniston, una de las parejas más famosas de Hollywood, habrían confirmado su reconciliación durante el último fin de semana en el Festival de Cine de Venecia, según un informe presentado por la revista Woman’s Day.

La mencionada publicación asegura que la actriz Jennifer Aniston, de 50 años, acompañó a su exesposo a Italia, lugar donde se desarrolla el festival cinematográfico, para la promoción de la nueva película del actor “Ad Astra”, en la que también actúan Tommy Lee Jones, Liv Tyler y Donal Sutherland.

“El festival estaba lleno de informes de que fueron vistos juntos, desde viajes en barco a cenas y avistamientos de hoteles. Esa sería su forma de decir “Ya no nos importa que nos reconozcan”. Están felices y terminaron de esconderse”, aseguró una fuente citada por Woman’s Day.

Brad Pitt

PUEDES VER: Kendall Jenner no pudo conocer a Brad Pitt tras sufrir ataque de pánico

No obstante, la revista también explica que fue Jennifer Aniston quien no habría permitido que los fotografíen juntos con el propósito de no robarle protagonismo a su exesposo y la película.

“Jen no hubiera querido eclipsar la promoción de Brad de [ Ad Astra] o quitarles el protagonismo a sus compañeros de reparto, así que caminando la alfombra roja con Brad estaba fuera de discusión", asevera el informante.

Más adelante el magazine cita las declaraciones de un allegado a la pareja que afirma que la reconciliación entre ambos se produce en un estado de madurez después de todo lo atravesado en estos años.

“A pesar de todo lo que han pasado, estar de vuelta con Jen es sencillo. Ambos son personas diferentes ahora y es como un romance nuevo y fresco".

No obstante, el portal Gossip Cop echa por tierra el informe presentado en portada por la revista Woman’s Day, asegurando que no presenta ninguna foto de ambas estrellas juntas a pesar de la cantidad de gente presente en el evento que pudieron fotografiarlos con su teléfono móvil.

De igual forma, Gossip Cop califica de “ridícula y sin sentido” lo escrito por la revista, recalcando que es el único medio que afirma que Brad Pitt y Jennifer Aniston estuvieron juntos en el evento, algo que fue desmentido por los voceros oficiales de ambas celebridades.