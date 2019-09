Miley Cyrus estrena “Slide Away” tras separarse de Liam Hemsworth

Miley Cyrus sorprendió a sus seguidores al estrenar el viodeclip de “Slide Away”, tema que cantó por primera vez en los MTV Video Music Awards, y en el que, según muchos seguidores de la cantante, hizo reflexión a su larga relación con el actor Liam Hemsworth, de quien se acaba de separar.

La artista de 26 años ha dado de qué hablar en las últimas semanas tras confirmar el fin de su matrimonio con el australiano Liam Hemsworth.

PUEDES VER: Miley Cyrus y Kaitlynn Carter llegarían al altar [FOTOS]

Los fans de Miley Cyrus quedaron el shock con la noticia. Sin embargo, la verdadera polémica se desató cuando la joven fue vinculada sentimentalmente con Kaitlynn Carter, exesposa de Brody Jenner.

Como se recuerda, ambas mujeres fueron captadas mientras se besaban. Esto desató una ola de críticas contra la cantante, quien envió un comunicando donde negó haber engañado a su aún esposo.

Miley Cyrus presenta a sus seguidores "Slide away".

En medio de todo el escándalo, Miley Cyrus presentó “Slide Away”, una balada nostálgica que habla sobre una ruptura amorosa. La celebridad colocó un avance en su cuenta de Instagram. El video completo está en YouTube.

Cabe mencionar que tras 10 años de relación y 8 meses de matrimonio, la cantante y el actor decidieron separarse. Hasta el momento, no se saben los verdaderos motivos de la ruptura.

Letra de “Slide Away” en inglés

Wooh, wooh, wooh

Wooh, wooh, wooh

Once upon a time, it was paradise

Once upon a time, I was paralyzed

Think I'm gonna miss these harbor lights

But it's time to let it go

Once upon a time, it was made for us

Woke up one day, it had turned to dust

Baby, we were found, but now we're lost

So it's time to let it go

I want my house in the hills

Don't want the whiskey and pills

I don't give up easily

But I don't think I'm down

So won't you slide away

Back to the ocean, I'll go back to the city lights

So won't you slide away

Back to the ocean, nahh nah nah you'll slide away

So won't you slide away

Back to the ocean, I'll go back to the city lights

So won't you slide away

Back to the ocean, nahh nah nah you'll slide away

Once upon a time, it was paradise

Once upon a time, I was paralyzed

Think I'm gonna miss these harbor lights

But it's time to let it go

Once upon a time, it was made for us

Woke up one day, it had turned to dust

Baby, we were found, but now we're lost

So it's time to let it go

Move on, we're not seventeen

I'm not who I used to be

You say that everything's changed

You're right, we're grown now

So won't you slide away

Back to the ocean, I'll go back to the city lights

So won't you slide away

Back to the ocean, nahh nah nah you'll slide away

So won't you slide away

Back to the ocean, I'll go back to the city lights

So won't you slide away

Back to the ocean, nahh nah nah you'll slide away

Move on, we're not seventeen

I'm not who I used to be

You say that everything's changed

You’re right, we’re grown now.

Letra de “Slide Away” en español

Wooh, wooh, wooh

Wooh, wooh, wooh

Érase una vez, era el paraíso

Érase una vez, estaba paralizada

Creo que voy a extrañar estas luces del puerto

Pero es hora de dejarlo ir

Érase una vez, estaba hecho para nosotros

Desperté un día, se había convertido en polvo

Cariño, nos encontramos pero ahora estamos perdidos

Así que es hora de dejarlo ir

Quiero mi casa en las colinas

No quiero el whisky y las pastillas

No me rindo fácilmente

Pero no creo que esté deprimida

Entonces, ¿no te deslizarás?

De vuelta al océano, yo regresaré a las luces de la ciudad

Entonces, ¿no te deslizarás?

De vuelta al océano, nahh nah nah te deslizarás

Entonces, ¿no te deslizarás?

De vuelta al océano, yo regresaré a las luces de la ciudad

Entonces, ¿no te deslizarás?

De vuelta al océano, nahh nah nah te deslizarás

Érase una vez, era el paraíso

Érase una vez, estaba paralizada

Creo que voy a extrañar estas luces del puerto

Pero es hora de dejarlo ir

Érase una vez, estaba hecho para nosotros

Desperté un día, se había convertido en polvo

Cariño, nos encontramos pero ahora estamos perdidos

Así que es hora de dejarlo ir

Sigue adelante, no tenemos 17

No soy quien solía ser

Dices que todo ha cambiado

Tienes razón, ahora hemos crecido

Entonces, ¿no te deslizarás?

De vuelta al océano, yo regresaré a las luces de la ciudad

Entonces, ¿no te deslizarás?

De vuelta al océano, nahh nah nah te deslizarás

Entonces, ¿no te deslizarás?

De vuelta al océano, yo regresaré a las luces de la ciudad

Entonces, ¿no te deslizarás?

De vuelta al océano, nahh nah nah te deslizarás

Sigue adelante, no tenemos 17

No soy quien solía ser

Dices que todo ha cambiado

Tienes razón, ahora hemos crecido.