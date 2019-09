Nicola Porcella da las gracias a Macarena Vélez por no involucrarlo en su denuncia

El modelo Nicola Porcella le envió un mensaje a Macarena Vélez luego de que su abogada lo mencionara al referirse a la denuncia que entabló la chica reality contra el abogado Adolfo Bazán por tocamientos indebidos.

El día martes, Katty Cachay, abogada de Macarena Vélez, aseguró que el ‘Capitán histórico’ de “Esto es Guerra” estuvo en la discoteca donde Bazán se propasó con la chica reality.

PUEDES VER: Incluyen a Nicola Porcella en demanda de Macarena Vélez contra Adolfo Bazán

Nicola Porcella

“El día de hoy (martes) Macarena dio su declaración, lo más resaltante es la participación de algunas personas del medio, no solo estaba con su primo, en dicha discoteca estaría Nicola Porcella, donde se habría saludado de un ‘hola y chau’, pero estaba dentro del mismo lugar”, afirmó para el programa “Tengo algo que decirte”.

Macarena Vélez defiende a Nicola Porcella

Luego de enterarse de las declaraciones que hizo su abogada, Katty Cachay, Macarena Vélez se pronunció en su cuenta de Instagram, para desmentir cualquier vínculo del chico reality con su denuncia.

"Él no tiene absolutamente nada que ver con lo sucedido en la discoteca. Yo me encontré con personas y solo fue un hola y chau, pero él no estaba conmigo y no compartimos más que un saludo. No inventen cosas que no son y quieren seguir con un show que no viene al caso", expresó la expareja de Said Palao.

Mensaje de Macarena Vélez

Nicola Porcella agradece a Macarena Vélez

Nicola Porcella no fue ajeno al mensaje de Macarena Vélez, por lo que decidió agracerle el gesto mediante Instagram.

"Gracias por hacer que prevalezca la verdad sobre la desenfrenada búsqueda de notoriedad que mueve a ciertos ‘profesionales’ del derecho", se puede leer parte de la publicación del 'exguerrero'”, escribió en una de sus historias de Instagram.

“Creo que tu desmentido pone en evidencia que algunas personas, cuando tienen una cámara al frente son capaces de destruir su propia reputación tratando de destruir la de otra persona. Gracias, Macarena”, añadió en su publicación.