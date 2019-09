Biby Gaitán regresa a la actuación tras 15 años de ausencia en los escenarios

Biby Gaitán, recordada actriz de “Dos mujeres, un camino” y “Camila”, regresará a los escenarios tras 15 años de estar alejada en el mundo de la actuación.

La estrella mexicana y esposa de Eduardo Capetillo tendrá un rol protagónico en el musical “Chicago”, donde interpretará a la asesina Vilma Kelly.

A puertas del estreno de “Chicago” en el mes de octubre en el teatro Telcel de la Ciudad de México, la actriz de 47 años se reunió con la prensa de su país para dar detalles de su regreso a las tablas.

En declaraciones con los medios de su país, Gaytán negó los rumores entorno a Eduardo Capetillo. Según sentenció la actriz, su esposo no fue responsable de su retiro temporal de los escenarios.

“Mi esposo (por Eduardo Capetillo) me ha apoyado al cien, ahí está echándome porras, sacando a esa Biby que a veces se hace a un lado porque también soy mamá”, aseguró.

Biby Gaitán y su esposo Eduardo Capetillo. Foto: Instagram.

Además, la recordada actriz de “Alcanzar una estrella” mostró su clara felicidad por su nuevo papel en los escenarios. “Chicago es una obra fuera de serie y para cualquier artista es un privilegio estar aquí, estar arropado por gente tan profesional y luego estar rodeado de todo este talento, me siento orgullosa y feliz, mi familia me apoya y me ayuda”, expresó.

Biby Gaitán tiene 25 años de matrimonio con Eduardo Capetillo y por su boda de plata fueron protagonistas de la revista “Hola”, donde posaron junto a sus 5 hijos.

Biby Gaitán junto a su familia para portada de la revista "Hola".