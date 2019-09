Zorro Zupe revela las razones de la suspensión de Angie Arizaga de “Esto es Guerra”

Cuando salieron a la luz pública las imágenes donde se ve a Nicola Porcella agrediendo verbalmente a Angie Arizaga, la ‘Negrita’ fue retirada momentáneamente de “Esto es Guerra”. Todos pensaron que esto se debió al polémico video con su expareja, pero Ricardo ‘Zorro Zupe’ tiene una versión muy distinta de este hecho en particular.

Durante la última emisión del programa “Válgame Dios”, el Zorro Zupe aseguró que la razón por la cual la producción de “Esto es Guerra” decidió retirar de forma momentánea a Angie Arizaga no fue por su aparición en el polémico video donde era agredida verbalmente por Nicola Porcella.

Angie Arizaga y su suspensión de EEG

El polémico personaje aseguró que esta medida fue tomada luego que Angie Arizaga llamará, en vivo y en directo, al programa de Magaly Medina para desmentir el hecho que haya sido víctima de agresión alguna de parte de su expareja.

“Una cosa es cierta. A Angie se le suspendió no por el tema de Nicola ni por las imágenes bochornosas que vimos. A ella se le suspendió por hacer una llamada a otro canal”, en clara alusión a la acalorada comunicación que la ‘Negrita’ tuvo con la popular ’Urraca’.

Angie Arizaga regresa a EEG

Sin embargo, en sus primeras declaraciones tras volver a “Esto es Guerra”, Angie Arizaga no habló, ni siquiera de forma indirecta, que su suspensión se debería a la conversación telefónica que tuvo con Magaly Medina.

“Sólo quise descansar para estar en muy buen con todos ustedes, con mi familia, conmigo misma y ahora sí, nuevamente, hay Angie para rato, más recargada que nunca y con ganas de seguir sacándole sonrisas a todos ustedes y divertir a todos”.

Se despide de la TV en Instagram

Como se recuerda, tras el escándalo del video de agresión verbal que protagonizó al lado de Nicola Porcella, Angie Arizaga hizo uso del Instagram para asegurar que se tomaría un tiempo fuera de la televisión peruana:

“Quiero dejar lo sucedido en el pasado. Pero eso no quiere decir que no esté trabajando en mi crecimiento personal. Lo mejor que puedo hacer ahora es descansar y recargas energías para volver a hacer lo que más me gusta”.