Josimar denuncia a abogada de Gianella Ydoña y letrada le deja advertencia

Josimar y Gianella Ydoña siguen siendo protagonistas de diversos portales de entretenimiento, debido a que su separación se dio en medio del escándalo por el presunto delito de agresión física y psicológica del salsero contra la madre de su hijo.

Luego que se anunciara que la aún esposa de Josimar preparaba una denuncia contra el cantante por los delitos antes citados, la abogada Claudia Zumaeta indicó que la joven madre desistió de tomar acciones legales contra el intérprete de “La mejor de todas" y que este la había denunciado ante el Colegio de Abogados de Lima, porque la letrada supuestamente habría quebrantado el código de ética profesional.

Gianella Ydoña habría llegado a un acuerdo en privado con Josimar. (Foto: captura)

En la reciente emisión de “Mujeres al mando”, la ex abogada de Gianella Ydoña reveló que el salsero la denunció.

“Lo que Josimar ha hecho es poner una denuncia en el colegio de abogados en el área de ética profesional, aduciendo que yo he violado el secreto profesional. Supuestamente yo he hablado de hechos que no me permitió Gianella y eso no es verdad”, explicó la letrada.

Claudia Zumaeta asegura que Josimar está equivocado o tiene la información incorrecta sobre lo que sucedió con su patrocinada. Además, la letrada explicó que la denuncia ya la tenían formulada y solo esperaba que ‘la protagonista’ le de el visto bueno para proceder, pero esto no sucedió por cuestiones personales que ella tuvo con el cantante tras una conversación privada.

“¡Dios quiera que las cosas vayan bien! Pero no permitas que nada pueda compensar tu silencio, eso es lo único que le dije. ¡Discúlpeme si le he metido en problemas! No sabía que él había iniciado algún tipo de acción, me dijo”, agregó.

En otro momento, la abogada de Gianella Ydoña aseguró que no se quedará de brazos cruzados tras enterarse de las acciones legales que ha tomado Josimar.

“Yo sí iba a demostrar que esos golpes habían sido productos de la agresión que sufrió en una oportunidad, y que también habría sufrido agresión psicológica, y violación patrimonial (...) Por algo suceden las cosas, yo no me voy a quedar callada, porque cuando yo empiezo algo lo terminó”, sostuvo la exdefensa de Gianella Ydoña.