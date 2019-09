Wendy Sulca sobre insultos por Vivo X El Rock: “Lo tomo como de quien viene”

La polémica en la música peruana se encendió cuando se anunció que el reconocido festival Vivo X El Rock incluiría por primera vez agrupaciones de cumbia y folclore como Deyvis Orosco, Armonía 10 o Wendy Sulca. Precisamente, esta última habló sobre este hecho y destacó que la música debe ser un elemento de unión y no de división.

Wendy Sulca se presentó esta mañana en el programa “Mujeres al Mando” donde dio su opinión sobre la inclusión de artistas relacionados al mundo de la cumbia peruana, noticia que causó mucho revuelo y el ataque descontrolado de muchas personas en redes sociales.

Wendy Sulca

Wendy Sulca no escucha comentarios mal intencionados

Wendy Sulca destacó que hay que tomar este tipo de comentarios con el mejor ánimo y saber diferenciar a las personas bien intencionadas de aquellas que solo buscan ofender a los demás:

“Creo que es algo que no me sorprende, pero como dijo Deyvis (Orosco), mira de quién viene, personas que se ocultan bajo perfiles falsos”.

Y agregó acerca de cómo muchos creen que vive de un tema que la hizo famosa cuando aún era niña: “Pero hay gente que siempre me ha encasillado con la ‘Tetita’, y no me avergüenza para nada, pero creo que mi carrera ha ido evolucionando y he hecho mucha música nueva... voy a cantar mis nuevas canciones (en Vivo X El Rock).

“Yo estaré cantando en el escenario ‘Fusión’ que, precisamente, es la música que hago hoy en día, fusionando lo urbano, electro, pop, con sonidos peruanos, con sonidos andinos”.

Cartel de Vivo X El Rock donde se incluye a Wendy Sulca, Armonía 10 y Deyvis Orosco.

Insultos racistas contra Wendy Sulca

También aseguró que evita sentirse incomodada por el cargamontón de las redes sociales: “Hago caso omiso a los ‘haters’. Muchos artistas grandes, chicos, reciben comentarios bonitos y feos”.

A lo largo de su carrera y también tras el anuncio de incluir géneros más tradicionales en la última edición Vivo x El Rock, Wendy Sulca ha sufrido una serie de insultos racistas, a lo que confesó:

Wendy Sulca en vivo.

"Al principio he dicho que sí me chocaba porque era una niña. Esto lo viví desde los 12 años. Derramé algunas lágrimas, pero gracias al apoyo de mi mama, de mis fans, estoy muy contenta por los comentarios buenos. Así como están estos comentarios racistas, hubo muchos comentarios buenos de personas que salieron a defenderme”.

Luego que una de las conductoras de “Mujeres al Mando”, Jazmín Pinedo, hiciera una reflexión sobre la música, Wendy Sulca acotó:

“A todos nos gustan diferentes géneros. La música está para unir a la gente, no para dividirla”.