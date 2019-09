Jorge Aravena tras ausencia en telenovelas: “Me cansé de callar, alguien quiere frenar mi carrera”

Jorge Aravena fue uno de los actores de telenovelas más destacados de la industria mexicana. Sin embargo, desde hace un par de años el actor de origen peruano desaparecido del radar mediático y no se le ha visto en un nuevo proyecto televisivo. Ante esto, el intérprete decidió romper su silencio y revelar las razones de este alejamiento de los flashes.

La última telenovela en la que se le vio es de 2017 “El Vuelo de la Victoria”, desde entonces no volvió a grabar ninguna producción hasta este 2019 donde encarna a Rufino, personaje muy secundario en “Cita a Ciegas”, material creado por Televisa.

Publicación en Instagram de Jorge Aravena

En su cuenta oficial de Instagram, Jorge Aravena decidió revelar las razones que provocaron estos dos años de ausencia de los sets de grabación de telenovelas. Con una redacción muy abierta como intimista, confesó que algunas personas boicotearon su carrera, aunque prefirió omitir nombre alguno.

Actor peruano recuerda su carrera actoral

Jorge Aravena empieza de la siguiente manera: “... Quiero decirles, que no es por qué yo no quiera trabajar, es porque alguien, (obviamente con mucho poder en el medio) se ha encargado que así sean las cosas y se ha dado la tarea de frenar mi carrera por todos lados gracias al poder y contactos que tiene, carrera la cual he formado con mucho esfuerzo, responsablemente, ‘sin padrinaje’, con respeto, dedicación, sin escándalos para llamar la atención, en varias ocasiones con mucho sacrificio”.

Jorge Aravena, actor de origen peruano que trabaja en México

Jorge Aravena denuncia boicot de importante directivo

Acto seguido, Jorge Aravena relata lo que vivió a nivel emocional cuando vio que, de repente, las puertas se le comenzaron a cerrar: “Se me hace muy injusto que alguien haga uso de su puesto y poder de esta manera, en octubre cumplo dos años sin trabajar, (novelas) y llevo más de un año pidiéndole cita hasta dos veces por semana a un alto ejecutivo para hablar de mi caso, (aún no voy a decir a quien ni de qué empresa) cita la cual aún no me ha sido concedida, no se, pero creo, solo “CREO”, que más de un año es mucha espera por una cita...”.

Sin embargo, Jorge Aravena asegura que pronto mostrará evidencia de sus palabras, buscando que su imagen sea restaurada en el medio artístico mexicano: “... Pronto hablaré con pruebas y todos los detalles del caso, a ver si es normal que de la noche a la mañana ya no sea solicitado mi servicio profesional como actor, (o será que soy, y he sido muy mal actor en estos 29 años de carrera y no me he dado cuenta) y cuando he estado a punto de empezar en una producción, de pronto me llaman para decirme que ya no...”.

Jorge Aravena no ha trabajado en Telenovelas desde hace 2 años

Y agrega: “... Incluso, ya después de haber negociado con la empresa, es como si esta persona se enterara y moviera sus contactos para que así pasen las cosas...”.

Actor peruano mostrará pruebas de boicot en su contra

Ante lo anterior dicho, Jorge Aravena continúa su extenso relato y deja en manifiesto que ha recibido la luz verde para hacer público la información que ha ido recolectando:

“... Lamentablemente para esta persona, también conozco gente en el medio de varias empresas, que me han dicho, (en ciertos casos) que recibieron la orden de sacarme del proyecto, y me dan más información que es la que estoy confirmando antes de hacerlo todo público, por supuesto, a esta gente que me informa no los voy a delatar nunca, sabemos lo que les pasaría si lo hago..”.

El actor de origen peruano, se mudó a los 10 años a Venezuela

En su alegato final, Jorge Aravena, confiesa haber llegado a un punto límite que solo lo lleva a actuar para dar a conocer su verdad: “... Pero ya me cansé de callar, y así como lo hacen conmigo lo hacen con mucha gente, y eso no debería pasar, no tengo por qué caerle bien a todo el mundo, eso lo sé, pero eso no le da derecho a nadie a frenar a alguien, con que no me vea basta".

Jorge Aravena sospechaba de boicot contra su carrera

Vale recordar que, en marzo del presente año, el actor peruano ya había dado pistas que se sentía marginado del ambiente artístico mexicano, al ser rechazado de múltiples producciones:

Jorge Aravena prometió mostrar pruebas del supuesto boicot del que es víctima

“Estuvo muy raro y me desespera mucho. El nombre de esa persona lo diré hasta que esté completamente seguro. No puedo decirlo hasta que no esté seguro, pero por lo menos que me lo diga de frente para que tenga motivos para vetarme porque lo que va a pasar en ese momento... Ahí si va a tener motivos para vetarme unos cuantos años más”.