Fabrizio Aguilar: “Las películas de autor son un poco relegadas"

Por: Zoraida Peña

El actor Fabrizio Aguilar regresa al cine con la cinta Norte, su cuarta película como director, en la que aborda un desgarrador conflicto familiar ambientado en Canadá. Aguilar, quien hizo su debut como director con Paloma de papel, nos habla de la filmación de Norte, el público peruano y cómo encuentra la industria del cine nacional.

Háblanos de tu nueva película Norte.

Norte es la cuarta película que realizo después de Lima 13 en el 2012. La película está basada en la obra Newmarket. Fueron casi seis años de trabajo, de escribir el guion junto con Jorge Castro, que es el autor de la obra.

La historia está ambientada en Canadá.

Sí, el personaje principal es Alejo (Rómulo Assereto), un joven arqueólogo, quien después de 15 años decide regresar a Canadá donde se encuentra su familia peruana. Él vivió unos años allí y siendo adolescente se dio cuenta que no estaba contento y decidió volver al Perú en donde hizo su vida. Hay una serie de conflictos que han quedado colgados en el pasado. Y ahora que se reencuentra con su papá (Gianfranco Brero), esos recuerdos vuelven a aparecer.

¿Es una historia dramática muy fuerte?

Todos tenemos problemas familiares y esta cinta muestra cómo nos enfrentamos a esos problemas. Pero si no se han resuelto siempre queda un dolor, algún rencor, hay una pena alrededor de las personas que queremos, y eso es un poco lo que mostramos en la película.

¿Cómo ves la actual realidad del cine peruano?

Las dificultades y los procesos siguen siendo los mismos desde que yo empecé a hacer cine en el 2002 (Paloma de papel). El tema es que las películas de autor, los dramas que hablan de las profundidades de las personas, las que quieren expresar las relaciones humanas, siempre son un poco más relegadas y tienes que crear un público. No es el cine de entretenimiento inmediato, masivo y que rápidamente va a ser un éxito de taquilla... O sea, si tú estrenas tu película al lado de los Avengers, tu película jamás va a ser vista (ríe).

¿Es un problema del público o de las salas de cine?

Es un problema de ambos. El público mayoritario quiere consumir cine de entretenimiento, digerible y de fácil acceso. Quiere olvidar los problemas y pasar un rato agradable. Después está el cinéfilo que sí le interesa ver un cine más profundo, y el espectador que está en medio, que por un lado quiere entretenerse y también quiere recibir algo, tener algo en qué pensar, recibir algún tipo de aprendizaje. Yo creo que apuntamos a ese público.

Cuando estrenaste Lima 13 te quejaste del poco apoyo que tuvo, ¿qué expectativas tienes con Norte?

Siempre están las ganas de lograr el apoyo de los distribuidores, de que tenga un espacio, de que la película no se presente un día y al otro día ya no esté. Yo confío y espero que los distribuidores, que me han prometido que la película va a tener su espacio, cumplan con eso y la película pueda competir de igual a igual con el resto.

Norte y La bronca, de los hermanos Daniel y Diego Vega, se filmaron casi al mismo tiempo en Canadá y muestran el mismo tema del conflicto entre padre e hijo...

Son coincidencias. No sé qué es lo que motivó a los hermanos Vega a hacer la película, a lo mejor fue la obra de teatro (Newmarket) (ríe)... Coincidentemente, se ha dado en la misma época (la filmación) y en los mismos tiempos. Hemos desarrollado proyectos de similar perfil.

¿Crees que el cine en el Perú es clasista y racista? Edwin Sierra se quejó de racismo en el estreno de su película.

Si fuera así, a lo mejor no se hubieran estrenado Wiñaypacha o Retablo y no hubieran tenido el espacio que tuvieron. Yo creo que si hacemos películas de buena calidad, no importa el tema que se toque, van a tener un espacio, creo que por allí va el interés de las salas de cine. Si las películas se hacen de una manera muy rápida y que podrían ser vistas en televisión o en cable... Yo no he visto la película (de Edwin Sierra) y no puedo opinar en relación a esta cinta en particular, pero espero tenga todo el éxito del mundo.