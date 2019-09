Erick Elera y Andrés Wiese tienen emotivo reencuentro en boda del cantante

Erick Elera y Allison Pastor contrajeron matrimonio el último fin de semana en una ceremonia a la que asistieron familiares y amigos. En dicho evento se llevó a cabo un sorpresivo suceso, el reencuentro de Joel y Nicolás, dos de los personajes más populares de “Al fondo hay sitio”.

Erick Elera pasó a la fila de los casados en compañía de sus seres más queridos, entre los que estuvo el actor Andrés Wiese.

El actor de “De vuelta al barrio” compartió con sus seguidores en Instagram varios momentos de lo que sucedió durante su boda civil.

Fue a través de la citada red social que el popular “Oliverio” mostró el preciso instante en el que se reencontró con Andrés Wiese.

“Qué tal mi gente. Estamos aquí en el matrimonio, pero creo que me voy a divorciar, porque me he encontrado con ‘Ricolás’”, se le escucha decir a Erick Elera, provocando las risas de su amigo y excompañero de trabajo. Como se recuerda, era así como “Joel” llamaba a “Nicolás” en “Al fondo hay sitio”.

“Andrés Wiese ¿Qué me dices?”, le pregunta el también cantante al artista, quien le responde “Felicitaciones”.

Andrés Wiese se reencuentra con su “hija”

Andrés Wiese tuvo la oportunidad de volver a reunirse con “Nelly Francesca”, quien fue su hija en “Al fondo hay sitio”. El personaje de la pequeña fue interpretado por Flavia, hija mayor del actor Erick Elera.

En el video que compartió Erick Elera de su reencuentro con Nicolás, se aprecia al actor Andrés Wiese llevando en brazos a Flavia Elera.

Cabe precisar que Andrés Wiese también compartió a través de Instagram una foto junto a quien fue su hija en la serie “Al fondo hay sitio”. “Con mi Flavia”, escribió junto a unos emoticones de corazones que colocó sobre la instantánea.