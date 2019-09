Dayanita y su terrible testimonio de cómo fue víctima de proxenetas a los 12 años

Dayanita, la primera actriz cómica transgénero en el Perú, confesó su terrible testimonio de cómo fue captada por proxenetas cuando apenas tenía 12 años de edad.

La joven aseguró que su madre se negó que saliera a trabajar siendo aún menor de edad como empleada del hogar."Mi mamá me dijo anda, pero si te pasa algo no me digas nada", contó en “El valor de la verdad”

Según relata la popular Dayanita, los proxenetas le prometieron trabajar en una casa; sin embargo, no esperó que su infancia sería destruida tras ser utilizada como dama de compañía.

"Yo viaje solo con shorcito y un polito. Llegamos a Lima y la señora nos hizo esperar en la agencia, vino una camioneta en la tarde, me dijeron que trabajaría como empleada de casa. Al cuarto día nos encerraron, todas eran menor de edad, yo era la más pequeña de 12 años", expresó entre lágrimas la actriz cómica.

"Cortaron las llamadas y nos encerraron a cada uno en una habitación. Yo lo único que dije fue 'mamá perdóname'", recordó con dolor.

Max Orlando Sifuentes Arana, conocido como ‘Dayanita’, aseguró que ese mismo día fue vendida a tres personas.

"Ese día nos dieron de tomar y nos metieron droga, después me volvieron a servir otro vaso y ya no recuerdo más. Cuando desperté lo único que pensé es en mi mamá, quería estar con ella, quería salir y sí me llegue a escapar", continuó.

“Me fui a la comisaría me dijeron que no me iban a atender porque era una menor de edad. Me escapé y conocí a una familia que vendía caramelos, cuando fui al centro de Pisco, ellos me encontraron y me llevaron al mismo lugar, me metieron dos cachetadas y me dijeron ' no te piensas largar fácilmente”, finalizó la actriz de “El wasap de JB”